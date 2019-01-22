收前朝爛攤！韓國瑜拚路平 記者實測超驚艷

2019年01月22日 12:57 中時電子報 戴安瑋

高雄市馬路坑坑洞洞。中天新聞

韓國瑜上任後拚路平，第一階段水已完成30％，中天記者實測，重新鋪好的路，煥然一新，平坦順暢。中天新聞

高雄市長韓國瑜上任後，全力拚路平，第一階段要重鋪58公里，目前已完成20公里，《中天新聞》記者騎機車實測，沒鋪過的路如騎障礙跑道，鋪過的路平坦順暢。高雄市民說，以前鋪的品質很差，要不是韓國瑜品質無法改善。

去年8月23日豪雨轟炸南台灣，高雄被炸出5000個大大小小坑洞，高雄市長韓國瑜上任後，積極拚「路平專案」，第一階段針對仁武、鳳山、大寮區修路，總共58公里，目前已完成20公里，進度達30%。

中天新聞記者騎機車實測，沒鋪過的路騎起來一路上上下下晃不停，如騎越野摩托車，每條路像障礙跑道；新鋪好的路路面超平，車子騎上去一點也不晃，和沒鋪的路相比，震動程度實在差很大。

民眾說，以前鋪的品質很差，要不是韓國瑜品質無法改善；另一位民眾說，現路比較順也比較安全，不會摔倒。

高雄市養工處總工程司陳海通說，「我們總共要完成58萬公里，目前已完成20公里」。該20公里為蛋黃區、車流量大的路段已修好，包括高鐵站旁的自由路、大中路，衛武營旁的中正路，澄清湖周遭的文前路等，已煥然一新。

韓國瑜上任不到一個月，路平專案已完成30%，新團隊全力修補前朝的爛攤，力拚讓市民、觀光客很有感。

(中時電子報)