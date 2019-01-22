陸2018行動網路年度報告 懶宅Z世代成主力用戶

2019年01月22日 13:09 旺報 廖慧娟

QuestMobile智慧服務平台今天（1月22日）發布《中國移動互聯網2018年度大報告》，總結2018年的互聯網8大關鍵字：上市、增長、下沉、裂變、新人類、邊界、監管和粉絲經濟。

報告指出2018年大陸行動互聯網月活躍使用者規模增長繼續放緩，截至2018年底，成長率已由2017年年初的17.1％放緩至4.2％；行動購物行業憑用戶下沉和社交玩法拉動新一波增長。其中，四線及以下城市的每月活躍設備達6.18億，占整體市場的54.6％；與2017年同期相比，每月活躍度成長最大的10款APP中，9款APP的用戶增加最快的地區都是自三、四線及以下城市，又以快手、拼多多、趣頭條等3款APP最夯。

24歲以下的Z世代正在成長為互聯網和消費市場的主力，特徵為「懶、宅、追隨愛豆（Idol）」；影響所及，Z世代喜歡的短片搶佔網路影音觀看時長，並已超越長片，成為僅次於即時通訊的第二大行業；吃雞遊戲在行業寒冬中逆勢增長；《偶像練習生》和《創造101》成功開啟大陸「偶像團體元年」，粉絲經濟成為娛樂產業重要的商業模式，新生代偶像粉絲族已從傳統娛樂明星粉絲中分化，偶像的成長軌跡存在差異，目標受眾不同，粉絲重疊度很小。

(旺報 )