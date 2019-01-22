陸2018行動網路年度報告 懶宅Z世代成主力用戶

友善列印
旺報

QuestMobile智慧服務平台今天（1月22日）發布《中國移動互聯網2018年度大報告》，總結2018年的互聯網8大關鍵字：上市、增長、下沉、裂變、新人類、邊界、監管和粉絲經濟。

報告指出2018年大陸行動互聯網月活躍使用者規模增長繼續放緩，截至2018年底，成長率已由2017年年初的17.1％放緩至4.2％；行動購物行業憑用戶下沉和社交玩法拉動新一波增長。其中，四線及以下城市的每月活躍設備達6.18億，占整體市場的54.6％；與2017年同期相比，每月活躍度成長最大的10款APP中，9款APP的用戶增加最快的地區都是自三、四線及以下城市，又以快手、拼多多、趣頭條等3款APP最夯。

24歲以下的Z世代正在成長為互聯網和消費市場的主力，特徵為「懶、宅、追隨愛豆（Idol）」；影響所及，Z世代喜歡的短片搶佔網路影音觀看時長，並已超越長片，成為僅次於即時通訊的第二大行業；吃雞遊戲在行業寒冬中逆勢增長；《偶像練習生》和《創造101》成功開啟大陸「偶像團體元年」，粉絲經濟成為娛樂產業重要的商業模式，新生代偶像粉絲族已從傳統娛樂明星粉絲中分化，偶像的成長軌跡存在差異，目標受眾不同，粉絲重疊度很小。

(旺報 )

大陸領事館提醒：在加拿大吸大麻… 美前官員籲邀蔡英文訪 華盛頓反…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。