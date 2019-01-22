美前官員籲邀蔡英文訪 華盛頓反對者憂引發美中對抗

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中時
李文輝

大陸領導人習近平年初對台灣發表「一國兩制」講話表示「不承諾放棄使用武力」。美國之音今天報導，前美國國防部長辦公室大陸事務主任博思科（JosephBosco）呼籲，華府對北京不斷霸凌台灣的作為「畫清界線」，邀請蔡英文總統訪問華府，對美國國會發表演說並與川普總統會面。不過，也有專家認為，美陸台三邊互動關係非常敏感，美對台作為必須考量後果，否則邀蔡英文到華府只有反效果，對台灣並沒有好處。

博思科當地時間21日在《國會山報》(TheHill)發表文章說，習近平最近在對台灣的新年講話中再發最後通牒。他認為是時候美國國會及川普政府將美台關係「推向更高層次」，落實《台灣旅行法》對終結台灣外交孤立的要求，以及《台灣關係法》維護台灣民主自由的更遠大目標。

博思科說，雖然有時候美國行政部門的立場搖擺不定，但國會一向對維護台灣民主自由表現出跨黨派支持，如今國會應該發揮示範作用，邀請蔡英文總統對美國國會聯席會議發表演說，給予她和台灣人民他們應得的尊嚴與尊重。

美國之音指出，博思科說，台灣現正承受對岸「猛烈霸凌」，美國現在「有獨特機會在台灣議題上採取大膽作為」，他認為最好做法就是邀蔡英文到華府向國會演說，有如以往邀請南非總統曼德拉、日本首相安倍晉三、捷克總統哈維爾、英國首相邱吉爾到國會演說一樣，因為他們「都是自由、民主和人權的偉大捍衛者。」

不過，也有一些美國專家認為，美、中、台三邊互動關係非常敏感，美國對台灣的作為必須考量後果，否則邀請蔡英文到華盛頓只有反效果，對台灣並沒有好處。

美國約翰霍普金斯大學訪問教授卜道維(DavidBrown)上星期在華盛頓智庫全球台灣研究所一場座談會上說，《台灣旅行法》對行政部門並無約束力，不過可讓美國政府處理台灣高層官員訪美時更有彈性，例如蔡英文再過境美國，就應該會得到美方更好待遇，但是要讓蔡到華府就是「不實際」的想法。因為「不符合美國以往政策」，如果允許蔡英文訪問華府，台灣議題「會立即成為美中第一線大事，其位階可能還將高於美中貿易戰。」

(中時 )

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