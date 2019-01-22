受訓300個小時 加勒比海友邦青年展餐飲成果

2019年01月22日 13:19 中時 陳淑娥

加勒比海友邦青年，到弘光科大職訓上飲料調製課。（陳淑娥攝）

加勒比海友邦青年到弘光科大職訓，結束前與老師合影。（陳淑娥攝）

弘光科大辦理加勒比海友邦青年職訓計畫開設觀光餐飲服務班，2個多月共受訓307個小時，包含食品衛生安全、房務規劃與實務等14堂課，以及230個小時術科實作課程，22日舉辦成果展；24位來自友邦學員很開心對觀光、餐旅服務有更深了解。

勞動部勞動力發展署中彰投分署委託弘光科大，辦理加勒比海友邦青年職訓計畫，開設觀光餐飲服務班；課程首先安排職業安全與職場倫理、食品衛生與安全、旅館民宿管理與觀光、行銷規劃等學科，接著進行術科實作，包括製作彩虹酥、鳳梨酥、蝦仁燒賣等經典台灣小吃。

由於加勒比海友邦飲食與台灣不同，學員特別喜歡吃甜食，老師許素鈴在教製飲調製作實務時透露，學員會不斷說：「moresugar！糖再多加一點，甚至要double多一倍！」

聖露西亞學員NadineKhodra-JnBaptiste說，遠赴來台上課受訓，學到最完整的客務規劃與實務課程，回國後可以把技巧介紹給當地婦女，協助她們就業。另一位貝里詩學員RodneySmith表示，台灣對食品安全法規嚴謹，自己在市場、旅遊行銷最感興趣，讓他大開眼界。

推廣教育中心主任蔣芳如表示，學校設有餐旅管理系、營養系、食品科技系等餐飲相關科系，課程由餐旅系主任葉佳山及多位在業界有豐富經驗的老師共同規劃，包括客務、房務、餐飲、行銷等各大面向的實務課程，培訓期間也安排學員到餐廳、旅館等企業參訪。

(中時 )