質疑理科太太創業「膨風」 她爆：是富二代

理科太太近來爆紅。（圖／資料照片）

友善列印
中時電子報
廣告小妹發文透露理科太太其實是富二代。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）
廣告小妹回應網友。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

在臉書擁有43萬粉絲的當紅Youtuber理科太太過去曾在矽谷開創保養品業，最後靠著在自己臉上實驗的影片創下超高點閱與營業額，讓她從破產邊緣翻身。對於理科太太的創業故事，另一名知名部落客「廣告小妹」有另一種看法，今(22日)中午她發文表示其實理科太太是富二代，創業故事並不勵志，還打趣說：「會投胎也是一種實力」。

理科太太「20萬影片論點」被打臉 專家轟：錯誤消息勿信

理科太太近來爆紅，廣告小妹今也透露有很多網友私訊敲她問內幕，她直言自己早知道理科太太的家事，「實在不懂為什麼你們會感到驚訝？」她再進一步表示，目前檯面上的網紅個個不是富二代就是資產階級，若是窮小孩很難在台灣靠人氣成功，「對，她是富二代；也對，她的創業故事很不勵志。」

廣告小妹最後表示，「只是，媒體炒作過度，她自己本人也有膨風嫌疑。這部分你們自做評斷。」對此，有網友表示：「大家不早就知道她念薇閣了嗎？是能夠窮到哪裡去？」廣告小妹回應：「還是有很多人天真以為『她長大後都是靠自己的啊！』，我大翻白眼。Too young, too naive. 但說白了，她就算靠爸靠媽，那也是剛好而已，現實世界就是這麼殘酷。」

(中時電子報)

網友砲轟「忘恩負義」 澎恰恰PO… 陳松勇一聽「余天」秒暴怒：我恭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。