質疑理科太太創業「膨風」 她爆：是富二代

2019年01月22日 13:04 中時電子報 蔡曉婷

廣告小妹發文透露理科太太其實是富二代。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

廣告小妹回應網友。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

在臉書擁有43萬粉絲的當紅Youtuber理科太太過去曾在矽谷開創保養品業，最後靠著在自己臉上實驗的影片創下超高點閱與營業額，讓她從破產邊緣翻身。對於理科太太的創業故事，另一名知名部落客「廣告小妹」有另一種看法，今(22日)中午她發文表示其實理科太太是富二代，創業故事並不勵志，還打趣說：「會投胎也是一種實力」。

理科太太近來爆紅，廣告小妹今也透露有很多網友私訊敲她問內幕，她直言自己早知道理科太太的家事，「實在不懂為什麼你們會感到驚訝？」她再進一步表示，目前檯面上的網紅個個不是富二代就是資產階級，若是窮小孩很難在台灣靠人氣成功，「對，她是富二代；也對，她的創業故事很不勵志。」

廣告小妹最後表示，「只是，媒體炒作過度，她自己本人也有膨風嫌疑。這部分你們自做評斷。」對此，有網友表示：「大家不早就知道她念薇閣了嗎？是能夠窮到哪裡去？」廣告小妹回應：「還是有很多人天真以為『她長大後都是靠自己的啊！』，我大翻白眼。Too young, too naive. 但說白了，她就算靠爸靠媽，那也是剛好而已，現實世界就是這麼殘酷。」

(中時電子報)