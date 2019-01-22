蕭旭岑：蔡總統若接受一中各表 陸沒立場拒絕跟她談

2019年01月22日 13:22 旺報 潘維庭

前副總統呂秀蓮邀請各方學者22日舉行「藍綠講堂」，討論九二共識與一國兩制看法。（潘維庭攝）

年初陸方拋出「習五條」，引發台灣對九二共識與一國兩制討論。前副總統呂秀蓮22日舉辦「藍綠講堂」，邀各方學者討論九二共識與一國兩制看法，曾參與馬習會的前總統府副秘書長蕭旭岑表示，九二共識就是中華民國，習近平講什麼我們沒有完全接受，這才是「各表」，若完全附和對岸說法，然後說沒有「九二共識」，豈非本末倒置？

蕭旭岑比喻，「九二共識」是一個搖籃，裡面的嬰兒是中華民國，如果這個籃子不要，如何保護裡頭的嬰兒？正如韓國瑜、柯文哲、朱立倫都問蔡總統，如果不要九二共識，那要以什麼來處理與面對兩岸問題，「蔡總統否認一中各表嗎？」

如何突破當前僵局？蕭旭岑認為，兩岸一定要接觸和談判，不能只猜忌與叫囂，目前僵局雙方都有責任，因為蔡總統改變了現狀，大陸也緊縮了一中各表空間。「如果她接受一中各表，中共沒有任何立場拒絕跟蔡總統談」。

蕭旭岑稱，「九二共識」就是中華民國，是兩岸之間互信的基礎，現在很多人說九二會談沒有共識、不歡而散，但當年雙方代表各自回去後，經過函電往返，1992年11月3日海協會來電又來函，對一中涵義以口頭方式各自表達「充分尊重並接受」，這也是蔡總統2016年就職演說提到1992年「達成的共同認知與諒解」。

蕭旭岑特別指出，習近平發表談話後，本月16日國台辦發言人馬曉光特別將當年的函電內容在國台辦記者會上逐字唸出，裡頭即包含三大精神：「共謀統一」、「堅持一中」、「一中各表」。他也認為，習近平談話跟江八點、胡六點內容沒有多大不同，只是將重點放在「共謀統一」，但這也不是新鮮事，同時，我們並沒有完全接受陸方的講法，所以才有「一中各表」。

他認為，正因為1992年有這樣的一個共識，或者說諒解、理解，才促成了20多年來的兩岸交流，有這個共同認知作為基礎，才有馬時代八年簽署23項協議。

蕭旭岑表示，習近平講什麼，我們沒有完全接受，這才是「各表」，而不該是完全附和陸方說法，然後說沒有「九二共識」，這樣不是本末倒置？他認為，如果我們立場是中華民國，有什麼好動搖？他認為，習近平講話有其脈絡邏輯，但沒有溢出過去框架，且16日馬曉光的對外發言，也等於回到了「一中各表」的說法。

文化大學陸研所教授龐建國認為，蘇起當時用九二共識取代一中各表，是因為知道綠營很難接受一個中國，才有這種「創造性模糊」，讓雙方都有台階下，達到善意默契，如果不想叫「九二共識」，想叫它「九二諒解」也未嘗不可，重點是背後的精神。

龐建國也提到，最早是大陸被動接受我們提出的「九二共識」，是中華民國勝利，是大陸一開始不接受，怎麼會被說成是我們失敗？至於「一國兩制」，也是未來統一以後的事，現在大陸拋出，未必要負面解讀，可以天馬行空進行學術討論，「我們不是對自己的民主制度很有信心嗎？」

(旺報 )