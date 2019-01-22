陳松勇一聽「余天」秒暴怒：我恭喜習近平啦！

2019年01月22日 13:22 中時 林淑娟

周遊、李朝永出席餐會。（林淑娟攝）

77歲的金馬影帝陳松勇日前被媒體問到余天二女兒余苑綺結婚，澎恰恰包3600被嫌少遭退回時，曾反問「孩子都生了幹嘛還要辦」，他22日中午出席關懷演藝人員春節聯歡餐會，再度被媒體追問，聽到「余天」就秒暴怒，被問「會恭喜余天嗎？」時，他更怒：「我為什麼要恭喜？跟我什麼關係？」最後丟一句：「我恭喜習近平啦！」

陳松勇一開始聽到媒體提問「可以跟余天坐同桌嗎」，他便臉色大變，暴怒痛罵媒體：「你們無事找事，挑播離間、亂講亂寫！」接著邊喝自備的高粱酒，邊繼續罵媒體記者沒有職業道德、害天下大亂，讓他不敢恭維，「去搞別人，不要搞我」。

被問到如果余天出席會不會恭喜他，他繼續生氣：「我是為什麼要恭喜？我根本沒在管他，我們沒來往的。我恭喜習近平啦！台灣一天有多少人結婚？你們很奇怪，亂七八糟！」

兩人恩怨緣起去年余天和媒體餐敘，席間突然爆料陳松勇對素珠阿姨「又摸又搓」騷擾，讓陳松勇理智線斷怒吼「要揍他！」2人種下心結。不過余天已表示今天要趕場，所以不會出席這場餐會，兩人不會同台。

周遊與李朝永也出席，被問有沒有跟「勇伯」打招呼？阿姑笑說：「他在發飆！」她也透露余天嫁女兒那天，她跑很多攤，去了結拜弟弟的媽媽90大壽，但有請兒子去包了6000，「我們結婚那天他們也沒來」。

(中時 )