烏坵孕婦破水 直升機載送清泉崗順產女嬰

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烏坵一名懷孕34週楊姓產婦，日前凌晨出現破水即將早產，因屬高危險產婦，空勤總隊派出直升機前往接送楊女來台，由童綜合醫院救護車送抵急診室，經婦產部醫師徐約翰剖腹接生，順利產下2378克的女嬰，母女均安。

楊姓產婦18日凌晨5點多出現破水有早產狀況，因屬於高危險產婦，烏坵衛生所緊急通知空勤總隊進行醫療後送，由機型AS-365N海豚直升機於8點接到楊女並起飛，8點45分送至台中清泉崗機場，再由童綜合醫院救護車，於9點05分送抵醫院急診室。

徐約翰指出，個案因胎位不正合併早期破水，又發生在第34週，若不盡早處理，母體可能有感染羊膜絨毛炎風險，嬰兒則可能有臍帶脫出、胎盤剝離等併發症狀，所幸在童綜合醫院與空勤總隊密切合作下，將產婦緊急後送處置，經由剖腹產順利生產，產下2378克重的女嬰。

童綜合醫院指出，醫院屬重度級急救責任醫院，具備先進的醫療設備及豐富的急重症救護經驗，長期為離島及海上船隻提供緊急醫療後送服務，且院內直昇機停機坪設有自動導航空中救護直昇機之設備、空中急救室、空中急診重症處置區，在天候狀況允許下，直昇機可直接將病人運送至醫院停機坪，經急診專屬電梯直達急診室，可在分秒必爭的黃金搶救時間內為病人提供最即時的醫療服務，是離島及海上船隻的重要後盾。

(中時 )

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