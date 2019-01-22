直播》柯韓對決浮枱面！韓國瑜突擊 合體陳炳甫造勢

2019年01月22日 13:23 中時 柯宗緯 、 中時電子報 陳弘美 、 中時電子報

「柯韓對決」正式浮上枱面！北市士林大同立委補選在即，國民黨候選人陳炳甫日前力邀高雄市長韓國瑜站台，但韓有要事不克前往，陳本來也說改以視訊或影片祝福打氣，但今（22）日韓國瑜突然決定北上助陣，預計下午1時40分與陳炳甫合體，也被外界視為與柯P的政治勢力另類對決。

今韓國瑜結束市政會議、藝人澎恰恰等接見行程後，中午前馬不停蹄搭高鐵北上，首度將為陳炳甫站台，寄望「韓流」成功吹向北方，為國民黨立委補選拿下這關鍵的一席。

韓國瑜搭高鐵抵台北後，跟媒體表示，自己是百忙之中，特地請了假來台北，總是要來表示一份關。陳炳甫是國民黨提名，而他是國民黨黨員，又空檔時間，總是要幫陳炳甫加油打氣，也希望士林大同區選民，能多多支持陳炳甫。而台北車站的旅客一看到韓國瑜到來，紛紛開心和他合照。

韓國瑜抵到現場，和陳炳甫一同亮相。韓國瑜表示，陳炳甫有許多特質和優異的特點，來推薦給台北市的市民。陳炳甫是一位非常棒的年輕代表，也可以說是少壯派的典範代表，熱情、專業、有衝勁。而且更重要是對大同區這片土地，有很深厚的感情。凡是認識陳炳甫議員的都了解，他絕對是一個非常棒的民意代表，而且現在也已經準備好了，可以進到立法院了。

(中時 )