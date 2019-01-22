海爾希狠甩渣男寫成新歌獲8億串流

2019年01月22日 13:22 中時 潘鈺楨

出道以來就以風格大膽的作品吸引眾多目光的混血女聲海爾希(Halsey)，因自己的生命經歷，持續用音樂與歌詞對同性議題、女性權益表達關注，試圖以一己之力替女性與弱勢群體發聲。在2016年以一首「靠近我／Closer」火速征服全球各大排行之後，今年再次以一首「WithoutMe」收割全球8億次串流數，火速攻下全美告示牌(Billboard)冠軍。「WithoutMe」取材自海爾希先前一段不穩定感情關係，如今這段感情也化作音樂替她在樂壇刷下全新紀錄。

海爾希作品探討議題不設限又充滿話題性，在「WithoutMe」用歌詞深刻描繪自己的經歷，從出道後的爆紅、受人議論到與前男友G-Eazy沸沸揚揚的感情狀態。對海爾希來說，「WithoutMe」是一段誠實記錄，證明在經過這些感情上的風雨後，她仍能透過藝術抒發情感，藉由音樂乘載自己的心靈。「我非常開心，儘管這首歌是在我最寂寞時譜出的，但卻在我人生中帶來了最多的支持與愛戴。」坐擁全球8億串流的「WithoutMe」替海爾希拿到全美白金認證，同時也是她生涯的第16白金，並且一路爬升至告示牌熱門榜冠軍。

海爾希出道之前只是把自己創作的歌曲上傳到SoundCloud，結果造就出首張個人專輯《BADLANDS》，發行後全球銷售超過200萬張，隔年即獲流行天王小賈斯汀(JustinBieber)欽點合作「TheFeeling」；2016年與老菸槍雙人組(TheChainsmokers)合作的EDM神曲「靠近我／Closer」將她推上音樂巔峰，到2018年發布的單曲「WithoutMe」，創造許多音樂上的輝煌紀錄。她認為：「質疑你在一段感情中的目的和努力會讓人感到困惑又疲憊，但最重要的是要自我反思並了解自我價值。」

(中時 )