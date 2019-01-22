空中vs.陸地緊急救援 童綜合醫院助烏坵婦人順利產女

2019年01月22日 13:36 中時 陳世宗

在烏坵工作的一名懷孕34週的楊姓產婦，1月18日凌晨5點多出現破水即將早產狀況，因為屬於高危險產婦，烏坵衛生所緊急通知空勤總隊進行醫療後送，由機型AS-365N海豚直升機於8：00分接到楊女並起飛，8：45分送至台中清泉崗機場，再由童綜合醫院救護車於9：05分送抵醫院急診室，經婦產部徐約翰醫師檢查後立即安排進行剖腹產接生，順利產下2,378克的女嬰，母女平安。

「救人如救火！」楊姓產婦表示，很感謝童綜合醫院醫療團隊立即的處置，這是第一次生產，沒預料到女兒會提前報到，還好有空勤與童綜合醫院的配合協助，才能度過這次的危機，也讓孩子順利誕生。

童醫院徐約翰醫師說，個案是因為胎位不正合併早期破水，又發生在第34週，若不盡早處理，母體可能有感染羊膜絨毛炎的風險，嬰兒則可能有臍帶脫出、胎盤剝離等併發症狀，所幸在童綜合醫院與空勤總隊密切合作下，將產婦緊急後送處置，經由剖腹產順利生產。

童綜合醫院屬重度級急救責任醫院，具備先進的醫療設備及豐富的急重症救護經驗，長期為離島及海上船隻提供緊急醫療後送服務，且院內直昇機停機坪設有自動導航空中救護直昇機之設備、空中急救室、空中急診重症處置區，在天候狀況允許下，直昇機可直接將病人運送至醫院停機坪，經急診專屬電梯直達急診室，可在分秒必爭的黃金搶救時間內為病人提供最即時的醫療服務，是離島及海上船隻的重要後盾。

(中時 )