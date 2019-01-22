影》樹皮疣再爬滿手！孟加拉「樹人」病情惡化急就醫

2019年01月22日 13:45 中時電子報 吳映璠

2016年才手術拿掉重達近5公斤疣的孟加拉「樹人」巴強達（Abul Bajandar），如今病情惡化，2.54公分厚的疣再度爬滿他的雙手、雙腳，醫生表示他過去半年來擅離醫院、不接受治療，現在病情嚴重才回來，為時已晚，手術必須從頭來過。

VIDEO: Bangladeshi father Abul Bajandar, dubbed "Tree Man" for the bark-like growths on his body, is back in the hospital after his condition worsened.



Bajandar suffers from the extremely rare genetic condition epidermodysplasia verruciformis and has had 25 surgeries since 2016 pic.twitter.com/cSazyN6HUX — AFP news agency (@AFP) 2019年1月21日

A Bangladeshi man who suffers from an extremely rare genetic disease known as "tree man" syndrome is back in hospital and faces more surgery after the condition returned after multiple operations in 2016 https://t.co/4rvrm0slEj pic.twitter.com/aLAqJmZP8k — CNN (@CNN) 2019年1月22日

據美國有線電視新聞網（CNN）、英國每日郵報（Daily Mail）報導，三年前因雙手長滿又厚又長深棕色疣而聲名大噪的孟加拉人力車伕巴強達，去年病情再度復發，5月過後就擅自離院，如今病情惡化，手上的疣已長到2.5公分厚，不只手、腳，身體其他部位也長出新疣，他不得已20日再回醫院尋求協助。

巴強達罹患的是極為罕見的遺傳性疾病「疣狀表皮發育不全症」（epidermodysplasia verruciformis），又稱為「樹人症」，全世界不到6個人患有此症，而他是其中之一。

2016年，巴達強的病情在媒體前曝光，深棕色的疣完全覆蓋住雙手，不經意看還以為是盤根錯節的樹根或樹枝，也讓他從此有了「樹人」的封號。

當年他歷經25次手術，才將手上重達11磅（將近5公斤）的疣完全取下，雙手也恢復成相當完美的狀態，正當醫療團隊即將宣布治療成功之際，2018年病情再度復發，而巴強達也因為害怕而擅自離開醫院，尋求其他方式治療，他接受媒體採訪時表示：「自己犯了錯，應該留在醫院繼續治療。」

他的外科醫師申恩（Samanta Lal Sen）表示，疣狀表皮發育不全症的治療相當複雜，不過醫療團隊一直試圖改善症狀，但最終他卻擅自出院回家，過去醫院曾數度要求他回來就診，他卻從沒回來過，現在才回來，「實在太晚了。」

她說一切治療必須要從頭來過，包括作更多手術。

現年28歲的巴達強，10歲開始長疣，經過十多年未即時就醫，疣長滿了雙手，導致他丟了原本人力車伕的工作，而日常生活也無法自理，包括吃飯、喝水、刷牙、洗澡等都需要旁人協助，他甚至沒辦法擁抱自己的女兒，這讓他相當傷心，三年前接受媒體採訪時，他曾許願：「希望自己能像個正常人，我只想要好好地抱抱女兒。」

「疣狀表皮發育不全症」是一種遺傳性疾病，患者自體的基因突變，導致免疫功能異常，再遇上「人類乳突狀病毒」（human papillomavirus，HPV）就極易產生皮膚病變，因此長出疣。不過這種症不至於危及性命，只會造成生活不便，通常好發於患者幼年期，不過也有部分患者在30歲後產生癌化，形成皮膚癌。

(中時電子報)