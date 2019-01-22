罕見「脊柱旁感染」引敗血症險要了命

李姓病患X光片發現第四、五節腰椎椎間高度變窄突出合併神經壓迫，MRI也發現炎性反應。（陳淑娥翻攝）

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院長張廸生建議李姓病患應立即開刀。（陳淑娥翻攝）

從事粗工的李姓病患近月飽受背痛及坐骨神經痛，最近因疼痛加劇，甚至腰桿無法挺直致寸步難行，至大甲李綜合醫院神經外科就醫，經院長張廸生判斷為罕見「脊柱旁感染」，引發敗血症險些要了命，立即進行微創減壓手術保住生命。

54歲從事粗工的李姓病患表示，以往疼痛時只要休息足夠，狀況就會好轉，偶而也會到中醫針灸或拔罐而獲得改善，但近期背部疼痛卻加劇緊急到李綜合掛急診。

張廸生表示，李姓病患體溫微高(37.8度C)，血糖值、白血球及發炎指數CRP15.64mg／dl(正常值應小於1)都偏高，且膽紅素1.98mg／dl有黃疸現象，透過X光片發現患者第4、5節腰椎椎間高度變窄突出合併神經壓迫，MRI也發現炎性反應，病情不單純，若只是背痛，應不會出現嚴重的發炎反應以及黃疸。

張廸生指出，李姓病患病情罕見要立即開刀，開刀時在第4、5腰椎左邊脊柱旁發現膿瘍且有感染合併漸進性敗血症，於是先做後位腰椎微創減壓術以及膿瘍清創，傷口清乾淨後，再做骨內固定及骨融合手術，術後患者白血球、發炎指數、疼痛指數都下降，出院前肝功能及血糖值均恢復正常，住院將近10天病情好轉，已順利出院。

張廸生說，脊柱旁感染好發部位在椎間盤、椎間盤旁的骨頭結構、椎間盤內硬膜上的空間以及周邊軟組織，盛行率在骨頭肌肉骨髓炎中約佔4％，發生原因主要由其他部位的血行擴展導致，常見的可能危險因子包括泌尿道感染、腰椎術後及軟組織感染，還有上呼吸道感染、糖尿病以及藥物成癮者等。

他建議，民眾如果長期背痛或坐骨神經痛，又合併發燒等症狀，應立即就醫，以免因耽誤病情引發敗血症而有遺憾，而手術後也應觀察是否仍有發燒情形，也應遵照醫囑好好用藥。

(中時 )

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