強盜小護一毛沒拿辯「未遂」 法官打臉重判8年

2019年01月22日 14:01 中時 李文正

剛出獄的男子簡嘉賢在馬偕護校三芝校區，看到17歲女學生獨自一人步行，毆打後強擄上車，強盜手機、皮夾，還逼問提款卡密碼才肯鬆綁，開庭時簡男辯稱，拉女學生上車時，皮夾掉在車旁，他是幫忙拿上車，開車去基隆路上已經反悔，並留下自己的電話號碼和姓名，表明願意賠償，但法官認為，當皮夾放在副駕駛座時，已屬強盜既遂，依法判處有期徒刑8年，可上訴。

40歲簡男，曾因殺人強盜被判處有期徒刑10年確定，剛出獄妻子就懷孕，簡因缺錢花用，開著親戚的轎車，去年9月12日上午11點半在馬偕護校旁等候目標。17歲林姓女學生正要從學校步行到公車站牌，他用球棒從後方攻擊，女學生倒地後，他還踹兩腳，藉著自己人高馬大，拉著女學生雙腿，拖上轎車後座。

所幸女學生在後座搖下車窗大喊「救我！」警方獲報後立刻找到車主，要求簡妻子打電話給他，簡男聲稱自己要去石門工作，但心理知道即將被捕，改口說是「開玩笑」，還要女學生打電話給朋友報平安，辯稱自己深知悔悟，極力想要彌補過錯，並賠償女學生6萬6000元。

法官認為，被害人的皮包、行動電話遭簡男放在副駕駛座，已經脫離女學生掌控的範圍，縱使搶匪事後歸還，仍不影響之前建立的支配管領力，並非辯護人所說的「未遂」。

合議庭考量，簡男無法從女學生外貌判斷年齡，並不適用兒少年法加重二分之一，但用膠帶、布條綑綁被害人，還用球棒毆打，導致被害人心理恐懼，自應嚴懲。

(中時 )