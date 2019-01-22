2018年旅宿績效評比出爐 台北高雄都拿特優

2019年01月22日 14:02 中時 李宜秦

觀光局2018年城市好旅宿績效評比出爐，由台北市、高雄市、嘉義縣、台東縣、澎湖縣奪下特優獎項。觀光局指出，各縣市對於旅館業及民宿管理績效都有提升，考核績效甲等以上的共有14個縣市，公共意外責任保險投保部分則有17縣市全部達成，此外，全台縣市也都已落實在官網揭露非法旅宿稽查情形。

觀光局表示，過去透過補助地方政府管理人力與物力經費、辦理法規研習、反非法旅宿宣導等措施，以提升各地方政府旅宿業管理效率，並邀請專家學者，組成旅宿業管理輔導績效評比小組，至各縣市瞭解其管理情形與困境。

觀光局指出，旅宿績效評比共分為「消費者住宿安全及保障、未合法旅宿管理、合法旅宿管理、行銷輔導」四大面向，其中特別著重消費者住宿安全及保障與未合法旅宿管理，評比還要求公共意外任保險投保比例須達百分百，地方政府也須適時揭露非法旅宿業。

在合法旅宿稽查部分也有新增項目，如自主性管理機制、透過網路搜查非法旅宿資訊、印製中、英、日、韓等四國語言之宣導和訪談表單，加強向外籍旅客宣導、善用GoogleMap克服非法稽查地址資訊不完整之困擾等。

去年度各地方政府評比等地分為特優、優等、甲等，特優縣市包括台北市、嘉義縣、高雄市、台東縣、澎湖縣；優等包括基隆市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣；甲等包括新竹市、苗栗縣、嘉義市、台南市。

(中時 )