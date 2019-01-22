G哥登黑山墜谷亡 三條魚斥：台灣媽寶國家

不幸墜谷身亡的比基尼登山客「G哥」，今將被空勤直升機吊掛下山。（ 圖／翻攝自吳季芸臉書）

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中時電子報

獨自登山的「比基尼登山客」吳姓女山友（G哥）在盆駒山到無雙社路段不慎墜谷受困死亡。對此，同樣熱愛登山的新北市新板山搜義消分隊小隊長詹喬愉難過表示，「關於GIGI哥的死，非常震驚」這則新聞一再提醒她「台灣是個多麼封閉愚蠢，人民=媽寶的國家」。

詹喬愉綽號「三條魚」，她在臉書po出以上悼念文。以下是她po出的全文:

關於GIGI哥的死...今天耳聞非常震驚，但我不想看任何新聞，那只會一再提醒我台灣是個多麼封閉愚蠢，人民=媽寶的國家。

冒險，是一種精神、是鍛鍊、也是一種自由。當在做了自我所能掌控的最充足準備，意外的發生就是在她所選擇的風險之內，不應該被批評。再者新聞永遠都喜歡用黑山（未申請同意即登山）等惡劣字眼加重每一次山難新聞的口味，得到批評可以引發爭議，增加討論才能增加點閱率。我打從心底覺得噁心。

為什麼不是報導相關單位為了各種責任撇清而盡可能的限制人民活動自由?為什麼不檢討不申請是因為無法申請?為什麼不檢討在這可笑的制度，一直增加又各縣市不同步的登山條例....並不是為了登山安全，而是為了當出事後可以歸咎都是當事者?越來越多的限制讓大家不是不能申請，而是無法申請。

但是邏輯不通的民眾天真的以為，因為不申請所以造成意外。因為不申請，所以有付費責任?其實這些都不應該有關係。國家對人民有救援的義務，就算避免過度與不公平的資源浪費，收費也應該建立在有條件的公平救援原則之上。

真的受夠事不關己的人譏諷、冷言冷語。看新聞只會讓人又火又想哭。

我還是活在同溫層就好了...不想面對現實...

新聞這樣的報導，這就跟少數人的利益拿出去公投是一樣的道理~

R.I.P. my friend.....

(中時電子報)

文章來源：詹喬愉 - 三條魚Tri Fish

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