呂秀蓮：習近平的一國兩制比鄧小平時代還縮水

2019年01月22日 14:13 旺報 潘維庭 、 范揚光

前副總統呂秀蓮。（潘維庭攝）

前副總統呂秀蓮認為，九二共識只有九二，並無共識。（范揚光攝）

國家展望文教基金會舉辦「藍綠講堂」，與會者就九二共識及一國兩制等議題深入對談，應邀出席的前副總統呂秀蓮（左一）與前總統府副秘書長蕭旭岑（右起）、前海基會副秘書長龐建國、台灣時報總主筆陳茂雄及台教會副會長陳俐甫握手致意。（范揚光攝）

近期由於大陸領導人習近平提出對台「習五條」，並指出探索一國兩制台灣方案，引發台灣各界討論。前副總統呂秀蓮直指，如果拿習近平和鄧小平提出的「一國兩制」來比較，現在縮水很多，當時還講國防、外交、司法統統讓台灣自主，現在都不談了。她也認為，台灣對「一國兩制」展現出藍綠少有的共同看法，但其實主要反的是「一國」，而非「兩制」。

呂秀蓮22日邀集各方學者舉行「藍綠講堂」，討論對九二共識和一國兩制看法，她回應藍營支持者，若真心主張「一中」是「中華民國」，就要努力恢復、壯大中華民國，甚至推動中華民國重新返回聯合國，否則就是虛的，特別現在只要一遇斷交，有人持幸災樂禍心態，也是不應該的。

她分析，台灣部分人士不喜歡「中華民國」，是因為認為當年我們退出聯合國，加上目前只有17國承認中華民國，「才會有人覺得是否應改頭換面，換個國號」，最近也有北馬其頓的例子在前。但她也直指，主張用台灣當國名，跟主張中華民國會遇到的難題是一樣的，甚至是面對更嚴厲的挑戰。

她認為，當前只要是不願意接受共產黨統治，主張民主自由，即便是主張「中華民國」，其實就叫「華獨」，她認為「華獨和台獨要合流」，擴大鞏固價值觀，「國民黨是要跟共產黨比較親近，還是跟民進黨比較親近？」

看待九二共識問題，呂秀蓮則認為「有九二、無共識」，且要應該要從李登輝主持的國統會下的「八一決議文」開始談起，當時李登輝主張的是一個中國、兩個區域、兩個治權，因為有八一決議文，才有後來1992、1993年的兩岸互動。

呂秀蓮認為，獨派支持者要體諒李登輝當時通過「八一決議文」的時空背景，加上當時兩岸有很多文書驗證間的問題迫切要解決，加上李也想推動憲政改革，必須有所妥協，讓黨國各界信賴，因此喊出統一。

不過，她指出，1992年兩岸勉強口頭各說各話，但到1993年《台灣問題與中國的統一》白皮書指，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分，「等於不甩中華民國」，1998年汪道涵的86字，又重複白皮書內容。「主張一中各表的朋友，去中國時怎麼帶國旗、唱國歌，喊中華民國？」她認為應該面對歷史真相。她認為，當年有一定意願統一，但接下來選出的每屆總統，都要揹著27年前的神主牌嗎？下一代選民需要什麼，應建立新的共識。

(旺報 )