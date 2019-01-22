NBA》浪花弟10顆三分 勇士擊潰湖人輕取8連勝

考辛斯歸隊後勇士如虎添翼。(美聯社)

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中時電子報

擁有五星戰線的勇士，今天前往洛杉磯踢館，「浪花弟」克雷湯普生只打了3節就繳出10顆三分球在內的44分，率領金州大軍比擊潰湖人，報了去年耶誕節大戰慘敗之仇，同時也輕鬆收下8連勝。

勇士本季初調整得很不理想，好幾場比賽都輸給對手超過20分以上，最近一場狂輸的比賽就是去年耶誕大戰101比127不敵湖人26分，然而那場比賽也徹底打醒了勇士諸將，接下來12場比賽贏了其中10場，今年1月6日起開啟了連勝模式，此波客場4連戰先拿湖人祭旗，後續還要挑戰巫師、塞爾提克與溜馬，雖然硬仗連連，但對於尋求3連霸的衛冕軍而言應該不成問題。

此役，克雷湯普生無疑是全場焦點人物，前10次在三分線外出手全部破網，第三節單節飆進7顆三分冷箭，打得湖人球迷啞口無言。

勇士靠著第三節的45比25攻勢，將領先差距擴大至30分以上，提前鎖定勝局。克雷湯普生賽後受訪時表示，雖然有些時候出手時機不是很好，但很幸運的是球都投進去了。提到考辛斯歸隊，克雷說，他是一位好球員，不但能投三分球，而且還很會抓籃板以及傳球，球隊有了他如虎添翼，對於衛冕路也走得更加有信心。

除了克雷湯普生外，史提芬柯瑞11分、12助攻、5籃板，杜蘭特20分、6籃板、4助攻，考辛斯8分、9籃板、5助攻。

(中時電子報)

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