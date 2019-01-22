理科太太爆紅又一夜負評 網揭這3大原因被黑

2019年01月22日 14:21 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

理科太太近日爆紅，連政治網紅阿北柯文哲也相中她，要一起合作拉抬聲勢，搏回往日無敵的聲量。不過，人紅是非多，有部落客批她是智障網紅，還遭爆她是富二代。不過，質疑她的人也反遭批評，理科太太會出現負評，其實有三大原因給出解釋。

網路溫度計報導，理科太太是2019年初網路上最具話題性的人物之一，號稱擁有170高智商的《理科太太》，最近卻遭批評是「智障網紅」，這名部落客甚至列舉出五大理由，讓許多人看了之後難以反駁。不過，網路上也陸續出現其它質疑的聲音，到底是什麼原因讓理科太太突然飽受批評，網路分析，見不得別人好的心態作祟、有人討厭才正常、單純就不喜歡她的影片，是她飽受評批的3個背後因素。

一、見不得別人好的心態作祟

以理科太太來說，確實擁有不少令人羨慕的條件。首先不到半年就突破10萬人次的訂閱數，距2018年6月7日頻道創立至今，YouTube上更是已經擁有超過89萬人訂閱，驚人的成長速度幾乎無人能敵。網友認為，「就不成功的人眼紅啊」。

二、有人討厭才正常

網路社群本來就具有極強的同溫層屬性，隨著人氣的快速高漲，自然也會觸及到那些本來不一定喜歡你的人。只要有越多人討論，就算負面的評價佔整體比例不高，筆數增長的幅度也會遠大於正面評論，造成網友常常會有種某人快速爆紅後，一定會隨之迅速翻黑的錯覺。有網友說得一針見血，「只要有粉，就一定會有黑」。

三、單純就不喜歡她的影片

隨著理科太太的快速爆紅，自然也會開始吸引許多不那麼喜歡她，甚至是討論她的人加入討論，其中也不乏許多認為理科太太影片很無聊，或是質疑影片內容有誤，想討論卻被已讀不回的負面聲音。更有網友提出質疑，「最近業配太兇，影片已經失去原本意義了」。

(中時電子報)