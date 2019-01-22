這款公僕！台南東山清潔隊長 遭爆辦公室飲酒作樂

2019年01月22日 15:20 中時 莊曜聰

辦公室冰箱冰滿啤酒。（翻攝照片）

湯姓隊長釣魚還要同仁幫忙殺魚。（翻攝照片）

這款公職人員！在台南市東山區擔任清潔隊長的湯姓男子，遭網友在臉書社團爆料公社踢爆，平日上班時喝酒不說，晚間還會聚眾在辦公室飲酒作樂，釣魚收獲還要隊員幫忙處理，考績也偏袒跟自己交好的同仁，對下屬態度囂張跋扈，湯姓隊長對此喊冤，南市環保局回應，已請政風室詳查，近日將會召開人評會討論相關懲處。

據了解，湯姓男子擔任清潔隊長已經有9年時間，爆料者指辦公室冰箱內常冰滿啤酒，湯男晚上還會找人到辦公室飲酒，弄到杯盤狼藉也不整理，自己釣魚還要同仁幫忙宰殺，年度打考績時也偏袒不公，還po上照片佐證。

對此湯男喊冤，他說上班期間同事都在，怎麼飲酒？而且照片中也沒有他身影出現，釣魚則是拿到隊部與眾人分享，考績部分則一切依法，請病假事假超過標準當然列乙等。

台南市環保局局長林淵淙表示，經查該事件發生在去年10月左右，當時並未即時妥適處理，在今年初得知後，立即請政風室詳查，並將於近日召開人評會討論懲處方式，目前先朝向調離主管職務方向處理，待人評會討論決議後再正式處理。

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