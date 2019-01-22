蔡交辦三件事要增加員警安全待遇與健康照顧

2019年01月22日 14:34 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天強調，行政院已核定增加國道員警的危險加成，未來政府會持續更新設備，提升同仁的待遇與福利，讓警察同仁執勤時可以更安全，獲得更好的健康照顧。她也要求內政部和警政署「要把這三件事，放在心上，時時刻刻為此努力」。

春節將臨，內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、內政部警政署長陳家欽等人今天陪同蔡英文前往桃園龍潭慰勉國道公路警察局第六公路警察大隊及龍潭分隊，聽取國道公路警察局局長朱正倫任務簡報。

她說，農曆春節即將到來，民眾會利用春節連假返鄉出遊。年節充滿快樂與團圓氣氛，但這段期間也是國道警察工作最繁重的時候。因此在年節前，她一定要代表全體國人來向辛苦的同仁表達感謝之意。

蔡英文指出，每一位警察同仁都很辛苦，但國道警察的工作有一些更特殊的性質，值勤時必須要暴露在有高度風險的環境中。正因為如此，也讓我們看到同仁在執勤時，常發生傷亡情事。

她來看大家而是要正視問題、解決問題。她說，在徐國勇部長努力爭取下，行政院在1月10日已經核定增加國道員警的危險加成，且會追溯到今年1月1日生效。危險加成只是我們重視國道員警權益的第一步。比增加津貼更重要的是要花更大的力量，來降低同仁執勤的安全風險。

她認為，有些事情現在就能做，而且馬上就該做。像是進一步精進整個國道交通安全事故的標準作業流程。「SOP就是要一項一項貫徹，絕對不能馬虎，該做到的就是要做到」。

如果有資源不足、裝備不足的狀況，她也請部長、署長編列與爭取必要的預算。有些需要跨部會協調的，就報行政院層級來協調。如果還有需要幫忙的地方，她也會幫大家協調處理。

蔡英文強調，警察同仁在工作上，確實比起其他公務人員，有更高的風險、更重的工作負擔。她要求部長要與同仁、特別是基層同仁，保持暢通管道，傾聽大家的需求。「政府的資源雖然有限，無法一步到位，但可以一項一項來，一步一步往進步的方向走」。原則很清楚，就是要給警察同仁更多支持。

蔡英強調，政府要持續更新設備，讓同仁執勤時可以更安全，也要繼續提升同仁的待遇與福利，並加強員警的健康照顧。這三件事，她請徐部長、陳署長放在心上，時時刻刻為此努力。

(工商 )