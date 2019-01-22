台大醫院院長誰來當？被點名者都說沒被諮詢過

2019年01月22日 14:24 中時 鄭郁蓁

臺大醫院副院長江伯倫照片。鄭郁蓁攝影

醫界龍頭台大醫院院長，原定送初余忠仁和江伯倫兩名副院長名單，但昨天台大突然發出一紙公文傳出，指院長一職將由急診醫學專家、台大醫院副院長陳石池代理。

江伯倫直言，他並不知道自己「在名單上」，且對於媒體都說他是「還需要努力」的那一個，他也謙虛回應，指出另一名副院長陳石池是很適合的人選，以校長管中閔剛上任對於校務和醫院院務都不熟悉的狀況下，陳對院務熟悉，「原本就覺得會是他」。

由於距現任院長何弘能卸任僅剩十天，但台大校長管中閔卻遲未勾選，台大醫院院長是否會被曾遭「卡」上任的管中閔「卡住」，引發外界關注。

台大醫學院原本送出余忠仁及江伯倫兩位總院副院長名單，依例校長只會在名單上選出一人，昨天台大以校長名義發出公文給醫學院，2月1日開始，由台大醫院副院長陳石池代理。

今天台大舉辦年終記者會，副院長江伯倫出席，面對自己從院長接任人選又「落選」，他笑稱原本就不知道自己有在名單上，但他三周前就已經對陳石池說，到時候應該是他會先代理，畢竟他對院務非常熟悉，對於管中閔來說，短時間內需對醫務熟悉者，陳是很適合的人選。

此外，對於台大院內也有人替台大雲林分院長黃瑞仁被刷掉叫屈，江伯倫認為，主要是因為總院和分院的系統不同，過去總院院長即使是派外到分院後，仍需回到總院服務一陣子，都熟悉後才會就任，而黃沒有相關資歷，他認為可能和沒有總院行政資歷有關。

至於是否期待能成為院長接任人選？江伯倫說：「順其自然」就好。

另一名院長人選余忠仁面對詢問也表示，自己根本沒有被徵詢過，也是「看報紙

才知道，不過同事都很期待陳儘快就任，才能協助院務穩定。

而即將卸任的何弘能，今天也表示，自己在醫界服務已經超過30年，接生新生兒超過2000名之後，就沒在計算了，退休後想要先陪陪孫子，暫時還沒有打算。

(中時 )