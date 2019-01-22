自備睡袋睡地板 台大生官田國小教英語

2019年01月22日 15:21 中時 劉秀芬

台灣大學「說說角」英語口語教學社學生自備睡袋、睡圖書館，22日起於官田國小舉辦為期3天的英語文食農生活營，搭配官田國小的食農教育校訂課程，希望以生活化的課程與遊戲形式的活動，促進學生開口說英文的興趣。

「說說角」英語口語教學社成成員為台大外國語文學系17名學生，致力提升偏鄉地區學生英語文口說能力。此次活動內容多以分組遊戲或闖關的方式，讓學生活用課堂上習得的知識，更有校園導覽的環節，使學生得以在介紹校園時，開口以英語表達。

除了教導小朋友生活中常見之食農用語，如蔬菜水果、飲食喜好、詢問天氣、採買購物，及問路指路之外，特別設計省水達人（WaterSaver）的單元，導入有趣而實用的省水觀念。

說說角社長吳暢說，社團成立的宗旨之一是培養師資，並增加偏鄉地區的英語學習資源，要設想學生的程度設計各活動並不容易。辦理英語生活營隊長遠的目標，也是希望以過來人的經驗，告訴小朋友學習英文並不可怕，結合生活應用，學習可以很有趣。

校長王全興表示，本次營隊主要是讓學生學習食農主題式的英語文課程，讓小朋友可以效法大哥哥大姊姊們，學習如何有效學好英語的方法。校方在活動期間，也請台大學生品嘗由官田國小農場生產的無毒蔬果。課程結束後，官田國小小朋友也會舉辦發表會，展現3天活動的學習成果。

(中時 )