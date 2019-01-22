2020立委席次保衛戰 高雄綠委從打韓轉向沾光

2019年01月22日 14:41 中時電子報 邱珮畇

高雄-平潭航線19日首航，巿長韓國瑜（左6）等人舉「貨出去高雄發大財」標語。（本報系記者曹明正攝）

高雄市長韓國瑜選後依然是當紅炸子雞，民進黨包辦高雄立委所有席次，但如今危機感深重，原本努力打韓的綠委們，也轉風向跟著沾光?昨日《新聞深喉嚨》列舉，邱議瑩主動跟韓國瑜握手；許智強出席高雄─平潭首航儀式；賴瑞隆發韓國瑜紅包；林岱樺提案年金改革，恢復年資補償金。

主持人平秀琳昨晚在《新聞深喉嚨》說，民進黨一方面大力卡韓，卻又跟著沾光，這其怪的現象出現，是民進黨兩手策略嗎?她舉例，民眾在高雄光華商圈排隊領紅包，發放者卻是民進黨立委賴瑞隆，這到底是什麼現象?民進黨立委發韓國瑜紅包!

平秀琳又舉例，韓國瑜出席美濃地區番茄活動，民進黨立委邱議瑩主動去跟韓國瑜握手致意；韓國瑜出席高雄─平潭農漁產品首航儀式，民進黨立委許智傑也同台出席，風向轉變非常快。此外，綠委林岱樺在去年底也提案年金改革要恢復年資補償金，並說政府不需要跟公務員「斤斤計較」。

前行政院發言人鄭麗文說，因為在高雄國民黨一席立委都沒有，全部都是民進黨包辦。但是因為韓國瑜壓倒性勝利，所以現在高雄所有民進黨立委危機感都非常深。以韓國瑜現在得票數，一定非常樂意轉嫁給國民黨候選人。

鄭麗文說，民進黨連議長都沒辦法連任，國民黨立委一定會大幅成長。連最深綠的區，就是邱議瑩旗山、美濃那一區，邱議瑩其實非常搖搖欲墜，連任有非常重大危機。所以這些人當然要調整，否則馬上就要落選了，剛剛講到這四個綠委，都是同一個因素。她說，所以國民黨接下來的確要好好做好高雄立委布局。

(中時電子報)