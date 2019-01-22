春節必拜 網友公推神明最罩的9個廟

2019年01月22日 14:44 中時電子報 陳儷方

今年春節9天連假，剛好有充分的時間可以安排拜廟行程，想在豬年贏在起跑點，不妨走一趟網友公推有拜有好運的9大神廟，名單如下快來抄：萬華龍山寺、文山指南宮、三峽清水祖師廟、大甲鎮瀾宮、彰化天后宮、西螺福興宮、北港朝天宮、新港奉天宮、高雄佛陀紀念館。

台灣人過新年，其實很喜歡到廟裡去拜拜，搶頭香太辛苦，只要找對廟來拜，也可保你一整年逢凶化吉，根據網路溫度計調查，網友心中最靈、最罩的「台灣9大求好運神廟」，第1名當推大甲鎮瀾宮。

第1名當推大甲鎮瀾宮，是全國最有名的媽祖廟，大甲媽繞境帶起台灣「3月瘋媽祖」風潮，政治人物們也都會想辦法來參加起駕大典的扶轎，去年底九合一選舉投票前，韓國瑜也曾到大甲鎮瀾宮參拜。

第2名是三峽清水祖師廟，有建築博物館美名，是當地信仰中心，清水祖師爺誕辰剛好是正月初六。第3名是高雄佛陀紀念館，有全台知名大佛神像與七重塔。第4名是西螺福興宮，有300年歷史，香火鼎盛，還曾創下3萬名信眾湧入西螺鎮參拜的紀錄。

第5名是文山指南宮，是台灣重要的道教聖地，又稱為仙公廟，如果家裡小朋友體弱多病，爸媽會帶小孩來向其中一位神明呂洞賓祈福。第6名是萬華龍山寺，龍山寺絕對稱得上是國內外知名，求子、求平安、求考試運、求姻緣，都可以來這裡，廟宇建築有特色有年代，又在捷運站附近，交通便捷，很多外國觀光客都會到龍山寺參觀。

第7名是鹿港天后宮，這是台灣唯一祭祀來自湄洲開基媽祖神尊的廟宇，也是三級古蹟，農曆春節期間人潮經常爆滿，廟方還會準備小包平安米給大家添好運。第8名是北港朝天宮，北港朝天宮媽祖會大陣仗出巡，吸引各地信徒前來參拜，並於沿途帶來氣勢滂礡的陣頭及花車表演。

第9名是新港奉天宮，每年農曆正月初一都會舉行「搶頭香」，需要求財的信眾，還能請虎爺幫忙換錢水，讓財源滾滾。

(中時電子報)