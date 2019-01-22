立委、會計師公會聯手做愛心 捐2噸白米給27處老人食堂

由高齡94歲的里民阿嬤（左3）接收公會捐贈的白米。（張亦惠翻攝）

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立委蔡易餘向社團法人臺灣省會計師公會爭取資源捐贈物資給嘉義縣海區老人食堂，22日在布袋鎮龍江里社區活東中心舉行捐贈儀式。（張亦惠翻攝）

年節將近，立委蔡易餘向社團法人臺灣省會計師公會爭取資源捐贈物資給嘉義縣海區老人食堂，22日在布袋鎮龍江里社區活東中心舉行捐贈儀式，由公會理事長田乾隆帶領團隊，贊助8萬元採買2噸白米。立委蔡易餘表示，這周將陸續送至海區8鄉鎮27處附有老人食堂的社區，估計近2000位長者受惠。

鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑、中華聖母基金會等地方民意代表共同出席捐贈儀式，社區則由高齡94歲的里民阿嬤接收公會捐贈的白米，場面溫馨，立委蔡易餘也以感恩的心回贈感謝狀表達最高謝意。

嘉義縣老化指數為全國最高，老人佔嘉義縣約9.5萬人口，其中20％多半是獨居戶，許多社區自行開辦老人食堂，但因資源不足，需要社會各界伸出援手。蔡易餘指出，會計師公會理事長和副理事長皆為嘉義子弟，這幾年回饋故鄉做善事，捐贈白米或柴米油鹽等物資，提供老人食堂更大的協助。

蔡易餘進一步感謝由公會理事長田乾隆所帶領的團隊26年來的熱心公益，尤其這幾年回饋故鄉嘉義縣，拋磚引玉幫助偏鄉，也藉此呼籲更多社會上的愛心資源可以投入送愛行列，一起關懷地方長輩。

田乾隆指出，感謝蔡委員牽線，促成好幾次「民間送暖、食堂有愛」活動，現在有能力回到家鄉奉獻心力，要把辛苦一輩子的長輩當成自己的父母親孝敬，願意付出更大的心力和資源捐助，未來會逐步提物資量，擴大捐贈範圍。

(中時 )

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