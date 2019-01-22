北上替陳炳甫輔選與柯P打對台 韓國瑜：沒有硬碰硬問題

2019年01月22日 14:49 中時 林縉明

高雄市長韓國瑜今天下午北上替國民黨北市立委候選人陳炳甫輔選，韓國瑜強調，台北市長柯文哲有輔選的對象，他自己則有支持的對象，沒有硬碰硬或軟碰軟的問題。（林縉明攝）

北市立委補選倒數，高雄市長韓國瑜今天下午專程北上，替國民黨候選人陳炳甫加油打氣，並與支持者拍照，短短出席半小時活動，但韓國瑜高人氣擠爆現場，對於日前未出席陳炳甫造勢活動，韓國瑜解釋，當天因有農民表揚活動，原本打算跟農民告假北上，但農民期待市長頒獎，所以當天用影片方式站台，今天恰巧有空檔，專程北上替陳炳甫加油。

韓國瑜指出，陳炳甫是少壯派典範，專業熱情有衝勁，對大同區有深厚感情，煩熱是陳炳甫的人都知道，他是非常棒的民意代表，而且他準備好了，在此真心推薦給士林大同區選民，讓優質的民代進到立法院。

韓國瑜今天幫陳炳甫站台，如同跟台北市長柯文哲力挺的「柯家軍」陳思宇打對台，媒體詢問今北上有跟台北市長柯文哲告知嗎？韓國瑜說，沒有，柯有輔選對象，他有自己支持的人選，這跟柯P補選誰沒有關係，沒有硬碰硬、軟碰軟的問題。

媒體追問是否刻意避開選前黃金周輔選，減輕跟柯對立？韓國瑜強調，絕對沒有，你們想太多，主要是因為現在時間被切得很碎，每個事情很多，特別找空檔過來幫忙打氣加油，即便人在高雄，但掛念台北的選情。

此外，陳炳甫日前承諾選票超過5萬票就要去高雄跳愛河，協助推廣高雄觀光，對此，韓國瑜緩頰，老婆快要生了，不要賭那麼大，祝福你們永浴愛河，韓國瑜說，台灣人民水準提升，看待政治人物已經跟以前不一樣，期待政治人物幫人民尋求更好生活，所以不需要去跳愛河。

(中時 )