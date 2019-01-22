中彰投聯合警力掃蕩 偵破販毒集團

2019年01月22日 15:34 中時 沈揮勝

犯嫌移送台中地檢署擴大溯源偵辦。（沈揮勝翻攝）

毒品與作案工具。（沈揮勝翻攝）

檢警查扣作案用行動電話。（沈揮勝翻攝）

南投縣警局刑事警察大隊結合刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊偵一隊、台中市警局刑事警察大隊偵二隊與偵三隊、彰化縣警局員林分局及草屯分局，上月底聯合掃蕩跨足中部多縣市之販毒集團，5名毒販與18名藥腳近日陸續到案，並移送台中地檢署偵辦。

南投縣警察局局長陳木樹指出，該大隊偵三隊在去年5月間偵辦毒品案時，溯源發現上游曾姓藥頭與周姓、鐘姓、林姓及陳姓男子等人聯繫頻繁，經查5人共組販毒集團橫跨於南投縣、彰化縣、台中市、苗栗縣販賣毒品，約定交易地點以校門或便利商店為主。

該案經南投地檢署檢察官李英霆、台中地檢署檢察官陳宜君指揮偵辦，專案小組長期跟監蒐證，上月底時機成熟，跨縣市警力兵分多路，同步執行查緝行動，順利逮捕5名主嫌，其他林姓、曾姓、柯姓等18名藥腳陸續到案。

另起獲海洛因5.61公克、安非他命1.85公克及安非他命殘渣袋1批、海洛因注射針筒1批、安非他命吸食器1批、分裝袋2包與塑膠鏟、電子磅秤和16支行動電話。全案22日依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢察署偵辦，專案小組則持續擴大溯源追查。

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(中時 )