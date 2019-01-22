健保理念向下扎根 編入翰林版國小國語課本

2019年01月22日 15:54 中時 魏怡嘉

為積極推動健保理念向下扎根，健保署在翰林出版公司支持下，首度將健保教材編入108學年度下學期國語課本第十冊，健保署長李伯璋表示，日前教育部國家教育研究院已經審定通過，希望透過課文的閱讀及老師的教導，讓下一代可以認識並學習健保「自助互助、照顧弱勢」的意義與價值，同時更珍惜健保醫療資源。

李伯璋指出，全民健保自1995年開辦迄今，即將邁入第25個年頭，雖是全球各國取經的對象，但不少民眾仍認為既然每個月繳健保費，而有「到處逛醫院」、「撈本」的心態；也有人以為，生了病就交由健保來照顧，反而疏忽平時對自我健康管理的義務。

李伯璋指出，雖然現在健康體育及社會教材都有將健保納入，但分量仍不及將其放入國語文教材，健保教育必須向下扎根，希望透過小學國語文教材，讓學童從小正確認識醫療制度才能避免資源濫用。

翰林總經理陳彥良表示，翰林過去曾將大愛器官受贈者把自己的生命經驗撰寫成「大愛不死」文章，並改寫編入國語課本的經驗，由於認同李署長的健保教育理念大力協助，在經過多次討論之後，委託專業作家撰擬一篇「亞洲最受讚譽的健康照護制度」並編入小學五年級國語課本的「閱讀樂園」單元。

陳彥良指出，這篇文章以台東菜販陳樹菊女士小時候因沒有健保，母親因湊不出五千元保證金難產過世，帶出現在台灣社會擁有健保制度幫助了多少經濟弱勢民眾就醫，也提到目前的資訊科技發展，讓學生初步認識「健保醫療資訊雲端查詢系統」與所帶來的便利，進而能對「分級醫療」更具信心，同時瞭解「健康存摺」的功能與優點，以加強自我健康照護的能力。

(中時 )