流感「重北輕南」 單周57例重症創新高

2019年01月22日 15:22 中時 陳志祥

國內處於流感流行期，近期受強烈大陸冷氣團影響，北台灣天氣寒冷，流感病毒更加活躍，全台上周一口氣新增57例重症、3人死亡，尤其北台灣疫情一片「紅通通」，疾管署憂心春節期間「南北大融合」，拉高疫情。

上周（1月13日至1月19日）全台灣類流感門急診就診9萬4716人次，較前一周上升6.2％，其中新增57例流感併發重症病例，均檢出A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上（28例，佔49％）、50至64歲（19例，佔33％）2個年齡層佔有多數。

另外，上周新增3例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於47歲至66歲，均感染H1N1，個案都有慢性病史且未接種疫苗。疾管署防疫醫師林詠青指出，死亡個案都是肺炎引發敗血症，發病4至11天之間去世。

疾管署副署長羅一鈞表示，可能受到天候影響，目前全台流感疫情出現「南北差異」，上周57例重症中有36例集中在苗栗以北的北台灣，中、南部醫生仍未感受到明顯的疫情。

本流行季從2018年10月1日至今，總共累計294例流感併發重症病例（143例感染H1N1、133例感染H3N2為多），其中21例死亡（11例H3N2、10例H1N1），最近是50歲至64歲流感重症個案比例增加，不過，羅一鈞認為，各年齡層都不能掉以輕心。

(中時 )