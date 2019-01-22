基隆中正公園打造2座「攻頂」電梯　年後3度招標

2019年01月22日 14:58 中時 張穎齊

基隆市信二路通往中正公園有長達200多階的「天梯」，市府推出「希望之丘」計畫，將在信二路公園下的防空洞設置電梯，直接「攻頂」。（張穎齊攝）

基隆市政府推出「希望之丘」計畫，將在義二路上的舊二分局設置電梯，並拆除舊二分局3棟老舊建物。（張穎齊攝）

基隆市政府推出「希望之丘」計畫，將在義二路上的舊二分局設置電梯，並拆除舊二分局3棟老舊建物。（張穎齊攝）

基隆市中正公園「希望之丘」計畫，將在信二路公園下的防空洞與義二路舊二分局，分別設置2座可直接通達公園的電梯。同時，基隆市政府計畫將舊二分局等3棟建物一併拆除，連同信二路防空洞電梯一起發包，總經費2億4000萬元，目前已將調整預算送營建署核，農曆年後會進行第3次公告招標。

中正公園環境優美，擁有得天獨厚的山海美景，往年經常吸引許多觀光客到來，而從信二路到中正公園間，有一段高達200多階的「天梯」要爬，令人望而生畏，市府打算在信二路防空洞及舊二分局後方設置「電梯」直接攻頂，讓遊客可以不用再氣喘吁吁，並提升觀光便利性。

都發處表示，市府已向中央爭取到前瞻計畫中的「競爭型計畫」經費2億4000萬元，打造2座電梯，舊二分局的電梯將模仿港區吊貨櫃的橋式起重機造型，高度58公尺，約19層樓高，可直通主普壇，未來也會是郵輪客進入中正公園的重要入口。

另外，舊二分局有3棟建物，因為達到報廢年限，去年底經議會審議後同意拆除，並納入標案，明年施工時將一併拆掉，未來市府還會在此處興建旅客服務中心、特產販售店等。

都發處長徐燕興說，由於舊二分局矗立的階梯高處超過50年以上、高度也達5公尺以上，未來將設計成「之」字型的無障礙坡道緩衝高度，提供民眾舒適的行路環境。

至於信二路到中正公園間有200多階的樓梯，市府計畫在第77階平台處往下鑿洞，利用採礦「垂直鑿井」方式打造電梯，並通往扇形廣場，高度約15米，同時亦委託專業單位在防空洞進行鑽探，於洞內進行防水、排水、照明等工程，加強安全性。

(中時 )