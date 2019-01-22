贈票／《無間道》團隊重金打造新警匪動作強片 雙影帝后同台飆戲！

2019年01月22日 15:19 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

賀歲片《廉政風雲 煙幕》由一手打造《無間道》、《無雙》的導演與編劇麥兆輝執導，集合雙帝后劉青雲、張家輝、林嘉欣與袁詠儀攜手飆戲，在年節氣氛濃厚的歡樂賀歲片中獨樹一格，給觀眾不一樣的賀歲選擇。

張家輝（左）、林嘉欣（右）在電影中對手戲甚多。（圖／華映提供）

此片集合金馬影帝劉青雲、張家輝和金馬大滿貫得主林嘉欣再加上兩屆香港影后袁詠儀特別演出，雙帝后同台飆戲，讓電影更為精彩，一個謎團結束卻是另一個謎團的開啟，一宗龐大的行賄案件，內幕層層，牽連廣大，越追查讓人越陷入危機之中。

袁詠儀與劉青雲闊別已久的合作。（圖／華映提供）

金馬兩大影帝劉青雲及張家輝繼《掃毒》後再度合作，之前扮演生死兄弟，這回成了死對頭，劉青雲扮演廉政公署官員，在起訴行賄人員時，唯一的重要人証張家輝卻消失無蹤，讓案件再度陷入謎團之中，聊起五年後再度合作，劉青雲笑說：「張家輝進步好多，都當導演了。」讓張家輝立刻邀請劉青雲演出執導作品，嚇得劉青雲趕忙拒絕，「不行，他一定會報復我，找很多很多難演的戲給我演啊！」而林嘉欣上回和張家輝合作鬼片《陀地驅魔人》時，扮演他的母親，這回則是成了追補他的廉政公署官員，她笑說：「我們的關係每次都非常特別啊！」

《廉政風雲 煙幕》劇情描述廉政公署裡有一宗調查多年的重大行賄案件，首被告─理達貿易集團負責人棄保潛逃，再加上唯一證人兼舉報者─理達的前任財務總監許植堯（張家輝 飾）沒有出庭，導致法庭延審一周！為了重審，負責此案的隊長陳敬慈（劉青雲 飾）和尋找證人的江雪兒（林嘉欣 飾）曾是一對甜蜜夫妻檔，但現已分居多時，卻不得不合作。在找尋人的過程中，兩人發現他們背後隱藏的另一重身份。一個謎團的解開是另一個謎團的開啟，背後的陰謀超乎想像，煙幕籠罩下光明之路在何方？

抽獎資格：

＊按讚《中時娛樂》臉書粉絲專頁並設定「追蹤搶先看！」

＊在臉書貼文與新聞底下 @2個朋友，並在臉書留言與新聞留言中（缺一不可），回答《廉政風雲 煙幕》有那四位雙影帝后主演？

＊公開分享貼文到您的臉書頁面

【廉政風雲:煙幕】首支預告，2月5日(大年初一)風雲再起

#注意以下事項

💛活動時間：即日起至1月 26日 下午18點整截止。

💛公布時間：1/26日晚上，中獎者請私訊《#中時娛樂》告知基本資料（電話、本名），使用時間:2/5~2/7首三日劵（初一～初三）。

💛抽獎名額：20張電影票，共抽10人。

🧡提醒大家，要在「本則貼文＆新聞中」底下留言才能獲得抽獎資格，缺少任一步驟者視同棄權，請隨時注意留言回覆，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動與延遲中獎公告。

(中時電子報)