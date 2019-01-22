雲林縣議會四黨團成立 時力議員抱怨沒人揪

廖郁賢（右）發言指無任何黨團找她，議長沈宗隆（左）回答「跟你在媒體放話有關」。（周麗蘭攝）

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雲林縣議會22日召開臨時會，維持國民黨、民進黨、誠信聯盟、民意聯盟四個黨團，時代力量廖郁賢二度發言指沒有任何黨團找她或說明，議長沈宗隆回答「跟你在媒體放話有關」，縣議員李建志補充「理念相同才會互找」。

雲林縣議會43席議員本屆涵蓋無黨籍22席、民進黨12席、國民黨7席、時代力量1席、台聯1席。

22日政團報到登記，誠信黨團人數14人最多，民進黨團12人、民意聯盟10人、國民黨團6人；時力廖郁賢未加入政團。

誠信黨團14人總召集人是黃文祥，成員包括林岳璋、蘇于珊、鍾明馨、賴明源、蔡東富、陳樹吉、王鈺齊、梁銘忠、黃美瑤、吳惠蘭、林深、黃美蘭、翁水上。

民進黨團12人，總召集人黃淑鈴，成員包括李建昇、江文登、張庭綺、顏旭懋、林文彬、廖秋萍、廖萬、蘇俊豪、許志豪、黃淑玲、蔡岳儒、邱世文。

民意聯盟10人，成員有王又民、李建志、王秋足、廖偉晴、黃凱、蔡明水、蔡孟真、蕭慧敏、許留賓、游淑雲。

國民黨團6人，總召集人為林建鴻，成員包括沈宗隆、李明哲、賴淑娞、陳俊龍、顏忠義。

時力廖郁賢發言說，沒有人通知有幾個政團、理念是什麼，也沒有人找她，沒有人告訴她這件事情的存在，應該要有人告訴她的。

議長沈宗隆回答，「這跟你在媒體放話有關係」，他指廖在媒體放話說不參加任何黨團，因此黨團都未敢邀她。

縣議員李建志表示，政團是志同道合成立的，有黨籍者3人以上可組成政團，無黨籍必須達到9人以上，是法令規定，理念相同才會互找，不是一定能加入政團，事情應該要先了解清楚再講話，才不會出差錯。

(中時 )

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