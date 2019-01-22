元智開發物聯網魔鏡 穿什麼衣服出門就靠它

2019年01月22日 15:27 中時 林志成

魔鏡，魔鏡，誰是天下最漂亮的女人？元智大學工管所博士生李奕、碩士班二年級粟宣慈、戴麟懿組成「樹莓派魔鏡」團隊，打造物聯網鏡子，讓人每天照鏡子可以同時看到股市、天氣等資訊，也可在鏡前試穿各種衣服拍照，再重新看照片決定出門要穿哪一套服裝。

元智大學工管系教授蘇傳軍開授「物聯網概論與實務」課程，他的學生因此組成「樹莓派魔鏡」團隊，研發出與網路相連的物聯網鏡子。

蘇傳軍表示，「物聯網概論與實務課程」除涵蓋物聯網的基本核心知識，並提供實作物聯網系統的整套硬體如樹莓派(RaspberryPi，一款基於Linux的單晶片電腦)與溫溼度、PM2.5、紅外線…等多樣性的感測器，讓學生們透過實作發揮創意，開發出低成本、互通性高且無市場限制之應用。

「樹莓派魔鏡」是透過RaspberryPi與傳統鏡子的相結合，打造智慧物聯網鏡子，由於鏡子在現代人生活中更是不可或缺的一部分，有別於一般只有單一功能的普通鏡子而言，團隊給予了它新的生命，且讓使用者的生活更為方便且有趣。

李奕表示，「樹莓派魔鏡」製作方式為將顯示螢幕架設在原子鏡的背面，並利用樹莓派架設在外部的感測器，接收之訊號轉換成數值或文字顯示於螢幕上，最後再將所有硬體整合在鏡框內，讓其外部美觀且具備所有功能。

李奕說，魔鏡在使用者盥洗時同時可顯示時間、日期、天氣、生理狀況…，甚至盥洗時一邊觀看緊張刺激體育賽事都不是問題，而此魔鏡也可以讓平時對美妝充滿熱忱的女性朋友在打扮自己的同時，可一邊化妝一邊參看網路時妝教學，擺脫來回觀看視頻的時間與冏境。

有些女生每天為要穿什麼衣服出門傷透腦筋，李奕表示，魔鏡的尺寸可擴大到全身鏡甚至是落地窗，在其上再裝設照相機，女生穿上衣服站在鏡前可拍下照片，之後再將穿不同衣服的照片調出來，看哪一套比較適合當天心情，再穿出門。這個物聯網鏡子現在已開發出原形，未來希望可以找到廠商合作進行生產。

(中時 )