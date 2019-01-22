中火勞安檢查29項缺失 煤倉工程暫停工

2019年01月22日 15:19 中時 林欣儀

台電台中火力發電廠去年工安意外頻傳，被列為高風險稽查對象，22日勞動部在北、中、南區進行春安聯合稽查，中部場鎖定中火，針對2、3、10號發電機組歲修工程及煤倉興建工程進行檢查，總計列出29項缺失，而煤倉工程因沒做防護措施、評定有立即性危險，也被要求停工改善。

勞動部職業安全衛生署中區安全衛生中心派出30名稽查人員，22日一早就進入中火進行各項檢查，主任朱金龍表示，這次稽查重點在於2、3、10號機組的歲修工程與2、3號機組空汙環保改善工程及煤倉興建工程，發現施工單位在施工架開口、牆面開口未做護欄或安全防護，總計大小缺失達29項、開罰92萬。

朱金龍強調，29項缺失中，以煤倉興建工程的防護措施問題最大，該施工地點高有6米、爬梯為幾乎垂直設置且上方為一處平台，但在爬梯四周沒有護龍、且施工平台也缺乏安全網，已要求中火立即停工，2周後將視改善情況決定是否復工。

其實，台中火力發電廠去年接連傳出工安意外、造成4人死亡，從11月中旬起，中區安全衛生中心即每周派員稽查，至今稽查9次、共發現37項缺失，但為何缺失連連？朱金龍說，因中火屬於動態性工程，每天進度會改變，若稽查糾正後隔天又未做好防護，缺失就可能一再發生。

台中電廠廠長朱記民指出，中火今年將全力做好工安，除在各方面將加強防範，也將成立外部單位協助查核、加強工安查察機制，待外部單位成立後，將有8成人力投入關鍵性作業稽查、另針對非關鍵性作業進行抽查，也將針對承攬商加強教育訓練並推動證照制度。

(中時 )