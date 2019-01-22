林濁水酸厲害了 韓國瑜：富貴人家不懂基層心聲

2019年01月22日 15:15 中時電子報 陳煌祥

高雄市長韓國瑜上週將2200萬農產品賣到大陸，被民進黨前立委林濁水在臉書上酸說「厲害了」，對此，韓國瑜第一時間先感謝對方稱讚，隔日正式回敬表示「富貴人家不曉得基層人家的心聲」、「感謝林濁水的祝福，也多多少少了解到他有一些酸言酸語」。

林濁水針對韓國瑜大力宣傳農產品賣到大陸一事，在臉書發文酸說「貨終於出去了，一賣到中國就2000多萬元，占了高雄農工産值2.1兆的0.009%，厲害了」更在受訪時說「他好像比較適合在50年前，台灣還在農業經濟時代」。

韓國瑜第一時間先感謝對方的稱讚，並在昨巡視道路工程時接受媒體聯訪表示，「林濁水講話比較酸一點，他認為以高雄農工生產總值，我們賣了才0.0000幾，這就是富貴人家不曉得基層民眾的心聲」。

韓國瑜說，市府有一個目標，先要讓人民過比較好日子，「哪可能賣一批農產品，就能大富大貴，這是不可能的」，更表示「感謝林濁水的祝福，也多多少少了解到他有一些酸言酸語，拜託多多祝福我們，且上任不到23天，日後會開始一批批貨出去」。

網友大讚表示「林濁水原意是要酸的，但是被韓國瑜的高EQ給化解外，還順勢推了韓國瑜一把」、「韓國瑜EQ真的高」、「韓市長正能量，讚」、也有網友表示「林只能逞口舌之快，心眼小」。

(中時電子報)