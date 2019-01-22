韓國瑜幹這件事 市民：一次不過癮要兩次！

高雄市長韓國瑜。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

高雄市長韓國瑜選前痛批「高雄一下雨就5000個洞」，選後也將「路平」列為首要建設項目。尤其特定路段更搶在年前完工，誓言要讓北漂游子回家有條平坦的路。有網友在臉書發文，感嘆自己「騎中正路騎到一半不過癮，轉頭再重騎一次」。

韓國瑜就任後，針對市區主要幹道，中正路、三多路、自由一路、大中路和榮總路刨鋪，鳳山、苓雅等五條路，更搶在年前完工。昨(21)下午，韓還專程帶著副市長李四川、工務局人員三位國民黨議員，到施工現場瞭解進度。過程中，韓數度彎下腰觸摸龜裂道路，直呼：「全部都龜裂了，都壞掉了，這樣不像話！」嚴詞要求監工確保品質、上緊發條。

面對包商，韓國瑜更大聲疾呼：「我們高雄市現在沒什麼錢，用到集合一切力量來蓋路，這個路千萬不能出問題啊！好不好？」為了路平，韓將強力執行三大政策，除了推出即時監看系統、派人進駐料場監看用料品質，並確實執行六小時養護時間──「都已經2019年了，最基本的需求，一條平坦的路，如果我們市政府，沒有辦法給高雄市民朋友一條平坦的路，人民不會給政治人物一條活路。」

市長拚了，百姓自然也很有感！有網友就在臉書發文：「謝謝市長的路平，我騎中正路騎一半不過癮，轉頭再重頭騎一次。」文章一出，也引來上千讚數。可見，「一條平坦的路」，竟是高雄市民長久可望不可得的夢想。簡單的路平，就能讓市民開心得騎一次不夠要兩次。

(中時電子報)

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