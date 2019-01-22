驚悚！59歲狠婦蛋糕迷昏7房客 分屍後埋花圃

2019年01月22日 15:18 中時電子報 張國欽

美國警方破獲婦人連環殺人分屍案後，從花圃裡找到遭肢解的被害人屍體。（圖／美聯社）

在美國駭人聽聞的連環殺人案中，加州一名59歲婦人布恩特（Dorothea Puente）的「蛋糕殺人分屍案」至今仍讓人記憶猶新，她犯案的手法，是在自作的蛋糕裡放安眠藥，送給公寓的房客吃，等房客吃下昏睡時，再將人悶死分屍，埋在花圃裡，十年內至少有七人遇害。

據外媒報導，布恩特的罪行得以被揭發，起因於警方獲報尋找一名患有精神分裂症的蒙托亞（Alberto Montoya），循線到命案公寓找人時，在花圃的一片草地上發現有一些未填回的土壤，調查人員到將土挖開後，赫然發現另一名失蹤的78歲老婦。

警方後來陸續找到6具用布、床單與膠帶綁起的遺體，有些人的手、頭、腳部都已經不見，但此時布恩特早已逃亡到洛杉磯，直到一名陌生人認出她報警，才將人逮捕歸案。

經警方調查，布恩特殺害年邁房客的動機，主要是殺了人之後，可以每個月透過社會保障支票賺取4000美元（約12萬台幣），而行兇方式就是很好心送蛋糕給房客吃，等到安眠藥發揮效用，再潛進房間拿枕頭將人悶死，然後再肢解受害人，丟到事先請其他人在花圃裡挖好的洞裡。

儘管希恩特始終主張自己清白無罪，卻視為美國惡名昭彰的女性連環殺手之一。布恩特連環殺人案於1988年時被發現，最終被判終身監禁，2011年病逝於獄中。

(中時電子報)