酒駕、人車爭道 基隆市去年釀12死238傷

基隆市去年行人交通事故總共發生214件，造成12人死亡、238人受傷，其中酒駕案占66件、釀1死59傷。（張穎齊翻攝）

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基隆市去年行人交通事故總共發生214件，造成12人死亡、238人受傷，警方呼籲汽機車應暫停，優先讓行人通過，行人也應注意各方來車。（張穎齊翻攝）

馬路如虎口！基隆市警局交通隊統計，基隆市去年行人交通事故總共發生214件，造成12人死亡、238人受傷。其中61件是車輛未禮讓行人優先通行，121件是行人任意穿越車道造成；而酒駕案則共有66件，造成1死59傷，交通隊自本月起，將嚴格執勤取締。

年終歲末，民間公司行號、團體紛紛舉辦「尾牙」餐會，但由於台灣餐會文化充斥「勸酒」、「拼酒」等習慣，致使酒後駕車與肇事案件隨之增加。交通隊統計，基隆市2017年發生96件酒駕事故，造成1死74傷；去年發生66件酒駕事故，造成1死59傷。

另外，政府雖大力宣導「行人路權優先」的觀念，但卻仍有少數的汽、機車駕駛人漠視行人路權，導致意外發生。交通隊指出，基隆市去年行人交通事故共發生214件，造成12人死亡、238人受傷，其中61件是車輛未禮讓行人優先通行，121件為行人任意穿越車道所造成。

警方說明，酒駕讓許多美滿家庭瞬間破碎，有鑑於此，基隆市警察局本月起已加強取締酒後駕車勤務，尤其在尾牙及春節期間，針對民眾易飲酒處所周邊路段，均列為取締重點；另呼籲市民，參加餐敘飲酒應「指定駕駛」、「搭乘計程車」或「代客叫車」以減少悲劇發生。

為保障行人安全，警方重申道路交通安全規則規定，汽車駕駛人在行近行人穿越道前，應減速慢行，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先行通過，否則依據道路交通管理處罰條例規定，處1200元以上3600元以下罰鍰；行人穿越道路時，也應注意各方來車，減少事故發生。

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(中時 )

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