台北花市特賣開跑 春節前108小時不打烊

2019年01月22日 17:19 中時 吳堂靖

台北花市今舉辦花卉推廣活動，宣布春節特賣開跑。（吳堂靖攝）

台北花店協會台北區長林碧華展示春節應景花卉。（吳堂靖攝）

農曆春節倒數，不少民眾喜歡買花增添喜氣，台北花市今舉辦花卉推廣活動，宣布春節特賣開跑，1月31日起至2月4中午12點，連續五天108小時不打烊，台北花卉公司董事長李明聰表示，今年適逢暖冬，切花跟盆花供應量穩定，價格實惠，歡迎民眾提早採購。

距離春節不到兩周，台北花市入口處應景布置「花卉福滿門」，宣告春節特賣起跑，農糧署北區分署長蘇宗振、市場處長許玄謀、台北花市董事長李明聰、副董呂瀅瀅、台灣花店協會理事長楊添得等人均到場參與，現場也DIY插花，提早享受過節氣氛。

台北花市迎接2019年春節到來，將分兩階段延長營業時間，B館盆花區即日起延長營業時間至下午3點，第二階段於1月31日起至除夕當天中午12點，連續五天108小時不打烊，1月30日至2月3日期間，A館則設有農特產品展售年貨大街。

台北花市表示，今年適逢暖冬，花卉產量跟品質穩定，今年應景切花推薦百合、菊花、劍蘭、銀柳等；盆花方面則推薦蝴蝶蘭、長壽花及仙客來等。

台北花市總經理張堂穆表示，配合北市府無現金支付政策，去年11月起推動電子支付，包含悠遊卡和QRcode掃描，商家和消費者反應良好，目前已有4成商家採用，期盼今年能全面實施，也呼籲民眾多加利用。

(中時 )