被蔡英文端詳傷口 他害羞獻上花束

2019年01月22日 15:30 中時 葉臻

蔡英文端詳楊于辰縫了400多針的臉龐後鼓勵他「還是很帥」。（葉臻攝）

蔡英文關心楊于辰縫了400多針的臉部傷口恢復狀況。（葉臻攝）

蔡英文總統22日上午到國道公路警察局第六大隊慰勉執勤警員並頒發加菜金。（葉臻攝）

蔡英文總統22日上午到國道公路警察局第六大隊慰勉執勤警員並頒發加菜金，並探視前年值勤時遭拖板車追撞的國道警員楊于辰，蔡英文端詳楊于辰縫了400多針的臉龐後鼓勵他「還是很帥」，並關心他轉任內勤後的生活，楊于辰也獻花給蔡英文，反被蔡英文開玩笑「應該是我給你花」，隨後3次握手離去。

蔡英文22日午在內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦等人陪同下，前往國道公路警察局第六大隊慰勉執勤警員並頒發加菜金，聽取簡報後探視2017年8月7日值勤時在國道路肩戒護拋錨車輛時遭拖板車追撞的國道警察六隊竹林分隊警員楊于辰。

蔡英文表示，農曆春節是國道警察工作最繁重的時候，因此她一定要在年節前代表全體國人來向辛苦的同仁拜個早年並表達謝意，她強調來看大家不是行禮如儀，而是要正視問題、解決問題。

蔡英文表示，在內政部長徐國勇努力爭取下，行政院在1月10日已經核定增加國道員警的危險加成，且會追溯到今年1月1日生效，「一位警察同仁都很辛苦」，但國道警察的工作有一些更特殊的性質，得暴露在有高度風險的環境中，危險加成只是重視國道員警權益的第一步，比增加津貼更重要的是要花更大的力量，來降低同仁執勤的安全風險，未來政府會持續更新設備，提升同仁的待遇與福利。

蔡英文也表示，精進整個國道交通安全事故的標準作業流程，SOP要一項一項貫徹，絕對不能馬虎，該做到的就是要做到，警察同仁在工作上比起其他公務人員有更高的風險、更重的工作負擔，很多的待遇與福利，政府的資源雖然有限，無法一步到位，但可以一項一項來，原則就是要給警察同仁更多支持。

蔡英文強調指出，政府要持續更新設備，讓同仁執勤時可以更安全，也要繼續提升同仁的待遇與福利，並加強員警的健康照顧，「這三件事，請徐部長、陳署長放在心上，時時刻刻為此努力」。

(中時 )