蔡英文出席國防部新春餐會 期勉國軍「三個不變」

2019年01月22日 15:55 旺報 張國威

總統蔡英文22日出席國防部108年新春餐會，對官兵堅守崗位的努力與貢獻，表達肯定及嘉勉，並在餐會中提出「三個不變」，期勉國軍官兵持續為捍衛國家安全、守護百姓而努力。

蔡英文總統提出的「三個不變」包括「國軍守護每一寸國土的決心不變」、「國軍強化戰力的努力不變」及「走向國防自主的決心不變」。

蔡英文表示，新年期間很多國人都在放連假，準備返鄉、出遊，不過年節的氣氛雖然很歡樂，但國軍的戰備一點都不會打折扣，國軍弟兄姐妹依然會在不同的崗位上，執行保家衛國的戰備任務，因為有各位辛苦的付出，國人才能夠安度平安快樂的假期。

蔡英文表示，新的一年，不只是「國軍守護每一寸國土的決心不變」，還有兩個不變，要請大家全力貫徹，其中一個是「國軍強化戰力的努力不變」。面對變動的安全威脅，部隊的戰力也要與時俱進、持續精進，不只是裝備武器要繼續強化，更重要的是，人員的訓練一定要務實。

蔡英文強調，過去兩年多，我們完成了許多國軍在國防上的改革，這些是建立下一代國軍的基礎，「戰力強」不是只是一個口號，而是要永遠堅持的目標。

第三個不變，就是「走向國防自主的決心不變」，蔡英文指出，安全跟國防戰力不是從天上掉下來的，而是要用我們的雙手，一點一滴打拚出來，國軍過去曾經有國防自主的實績，現在我們要承接過去、邁向未來，繼續走向國防自主。「自己的國家自己保護，自己的武器自己打造」，只有國軍保持堅強的武器自製能力，我們提升戰力這條路，才會越走越寬廣。

蔡英文表示，「三個不變」的任務已經交付完畢，今天是新春餐會，各位官兵可以保持「外表嚴肅、內心輕鬆」；最後，蔡總統再次祝賀官兵新年快樂，並期許「國軍加油、大家加油、臺灣加油」。

(旺報 )