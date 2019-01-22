韓國瑜拚路平超有感 游淑慧嘆陳菊市長過太爽

苓雅區道路示意圖。(圖/本報資料照，吳江泉攝)

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中時電子報

去年8月23日豪雨轟炸南台灣，高雄被炸出5000個坑洞，市長韓國瑜上任後拚路平，被議員圍攻要求1年內解決，否則負責的副市長下台，但市民則是很有感，給予高評價。對此，國民黨台北市議員游淑慧感嘆說，相較於郝龍斌，陳菊市長生涯過太爽。

游淑慧在臉書發文說，她2006年剛進市府服務時，時任北市長的郝龍斌曾說，一個城市起碼要先做好「路平、燈亮、水溝清」，她當時愣了一下，覺得這麼基本的事，北市不是應該早做到了，但實際工作後才發現，即使是「台北城」，路還是很多不平、下雨還是會淹水、路燈不亮市民還是無從反應，所以台北陸續推動1999專線、路平專案、防汛期前全市水溝清淤。

游淑慧說，陳菊在高雄多做了5年，少受了許多監督，應該更能放開手腳，為城市打下堅實的基礎，但不知道高雄這13年上兆預算是換到民生品質還是經濟成長？柯文哲之幸來自於前任是郝龍斌與馬英九；陳菊之幸來自於繼任者是韓國瑜，彼之有幸、他之不幸，總有人要倒楣，未來4年韓國瑜真正的是萬斤重擔，期待高雄市民與媒體要真正給他時間、稍作等待，讓他一個洞一個洞的補。

游淑慧也比較北、高2名前任市長，在文末說，相較於郝龍斌，陳菊的市長生涯似乎過太爽，相較於柯文哲，郝龍斌和他的市府團隊才像「政治受虐兒」。

(中時電子報)

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