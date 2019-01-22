農村之旅走春趣！粉紅櫻花、夕陽水田、銀河瀑布都樂活

2019年01月22日 15:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

粉紅櫻花、夕陽水田、銀河瀑布…！這些IG美照都讓人好羨慕？沒想到都在台灣呢！農曆春節將至，新北市政府農業局邀請大家前往新北市農村再生社區走訪，包含生態漫遊、天然景色等，讓大家體驗不一樣的農村假期。

夢幻秘境「三芝田心」。（照片提供三芝樂天社區理事長杜國偵提供）

●水天一色的網美景點－三芝區樂天社區

三芝區樂天社區因為得天獨厚的地理環境，水田反射天空景色連成一線，這幾年成為新北農村再生社區數一數二的網美熱點。除知名的田心子景點外，107年度農業局輔導社區改造廢棄農地，設置農田漫遊道，隨季節不同社區居民栽種多彩繽紛的花卉。希望經過的旅人可以停下腳步漫遊在農田中，享受悠閒的農村風情。

三河社區-三生步道。（新北市農業局提供）

●尋訪農村風情－三芝區三和社區

三芝區三和社區是新北市內著名的櫻花賞花勝地，社區內的「三生步道」也是一大亮點。三生指的是「生態、生產、生活」，只要循著這條步道，便可一窺社區居民的農村生活。三生步道旁也滿植櫻花樹，花季期間總是可見滿滿的遊客賞花走春！

銀河社區-DIY照片。（新北市農業局提供）

●近如後花園的瀑布秘境－新店區銀河社區

有著浪漫名字的銀河社區，背臨台北市，面對翡翠水庫，位置處於海拔高度介於 150至350公尺之間，屬生物多樣性豐富的區段！銀河社區內有著遠近馳名的「銀河洞瀑布」，社區以農業為主未有過度開發。

為發展生態旅遊，農業局與社區居民共同努力辦理導覽解說課程，並強化生態旅遊發展所需之硬體設備，讓遊客行走於越嶺登山步道時有了歇腳和方便、休息、集合或避風雨的場所。1/28(一)社區更舉辦「春節遊銀河」系列活動，歡迎親子一同來到銀河社區，將帶領你探索神秘壯觀的銀河洞，更能DIY傳統桂圓年糕與蘿蔔糕，把滿滿的年節祝福帶回家

(中時電子報)