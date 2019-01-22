台中里長選舉送茶葉禮盒 候選人等3人全判刑

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台中市烏日區社區發展協會理事長林益凱，在107年6月間對外表態擬參選螺潭里里長，他購買200盒單價900元的茶葉禮盒，委託母親及1名林姓樁腳各幫他發送禮盒共17盒給選民。台中地院將3人依違反選罷法判處徒刑2年至3月不等，緩刑4年至3年，並各向公庫支付20萬元至5萬元不等。

判決書指出，51歲林益凱在107年6月間辦理新舊任理事長交接時，對外表態擬參選螺潭里里長，並在同年6月透過吳姓男子向南投縣農會以每盒900元購買茶葉禮盒200盒，並委託77歲母親自7月到8月間將禮盒交付9名選民，並期約投票支持。

林益凱在7月間在烏日區遇到57歲林姓樁腳，交給10盒禮盒，其中1盒要給他外，其他9盒請樁腳代為送給選民，並期約投票支持。

林益凱在同年8月登記參選里長，台中地檢署指揮警方在10月1日前往多人住處搜索，林益凱等人坦承犯行不諱。台中地院依違反公職人員選舉罷免法判處林益凱徒刑2年，緩刑4年，並公庫支付20萬元，褫奪公權4年。林母徒刑1年8月，緩刑3年，向公庫支付6萬元，褫奪公權3年。林姓樁腳收受賄賂部分判徒刑3月，得易科罰金，褫奪公權1年；賄選部分徒刑1年8月，褫奪公權4年，均緩刑3年，並向公庫支付5萬元，提供義務勞務60小時。

(中時 )

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