北市建國北路二段瓦斯外洩 緊急疏散近千人

北市建國北路二段下午傳出施工造成瓦斯外洩，消防人員緊急疏散附近大樓近千人。（圖／民眾提供)

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中時電子報
、中國時報／

16:15更新)台北市消防局今天下午2時許獲報，中山區建國北路2段147號高架橋旁發生瓦斯漏氣案，警消發現，現場係因施工有12吋瓦斯主管線遭挖斷，量測瓦斯漏氣LEL值為98。經灑水警戒，疏散附近約千人，關閉制止閥後，目前LEL值已降至0。

建國北路發生瓦斯外洩意外，瓦斯公司施工時不慎挖斷已腐蝕的管線，造成管內氣體外洩，消防局獲報後立即前往警戒並疏散附近民眾，工程人員及時搶修關閉開關，所幸無人受傷。（范揚光攝）

消防隊獲報到場警戒，瓦斯公司探測洩漏源，該處昨陸續開挖低壓管路面，未發現洩漏源，今天開挖200mm中壓管,，疑因金屬管部分腐蝕，管壁無法承受壓力，導致大量瓦斯外洩，消防人員立即部署水線防護，同時疏散鄰近大樓人員及管制交通，瓦斯公司陸續關閉三處制止閥後，待管內殘壓洩漏完畢，現場偵測瓦斯濃度為零，幸無造成人員傷亡。

警消下午2時3分獲報後不敢大意，立即至現場警戒，範圍從錦州交民生路口、建國北交民生東路口，及民權東路至錦州街間南北向高架閘道出入口。

因道路封閉，附近交通一度打結。（范揚光攝）

擔心現場是高架橋匝道口旁的商業大樓，警消除灑水戒護，慎防意外，也緊急疏散2棟大樓近千名上班族民眾。許多人捂著口鼻下樓，直呼：「瓦斯味道好重，怎麼了！」

2時50分左右，瓦斯公司已關閉制止閥，警消LEL量測值為0，建國整壓站壓力也為0，水線已暫停。消防局目前仍配合電力、瓦斯公司等單位調查，於現場警戒。

(中時電子報)

工程人員搶修外洩管線。（范揚光攝）

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