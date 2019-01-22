自曝「正在戀愛」 蔡依林預言下次大哭為這事

2019年01月22日 15:39 中時電子報 蔡曉婷

蔡依林說下次當眾大哭可能是因為羅志祥結婚。（圖／翻攝自秒拍）

天后蔡依林最近為宣傳選秀節目《青春有你》玩快問快答，被問到為追劇做過最瘋狂的事，她透露最近在追宋慧喬跟朴寶劍的《男朋友》，她會把自己想像成女主角，還害羞說：「所以我正在戀愛」，又問天后若下次「蔡依林哭了」上熱搜應是為了什麼事？她預言說應該是對什麼事很感動，例如「羅志祥結婚了」。

蔡依林最近上《樂魚VIDEO》玩快問快答，被問到可以接受宅10天還是10天不洗頭，她說自己的最高紀錄是3天可以不出門，但10天不洗頭太可怕，頭可能會癢到瘋掉。談到參加《青春有你》節目，蔡依林笑稱自己是「漂亮擔當」，會特別喜歡有陽光氣質的練習生，會讓她情不自禁帶著微笑觀賞表演。

對於被催婚的女星想說什麼？蔡依林此時霸氣全開，直言：「一定要找到自己最喜歡的，大眾說的什麼都是屁，千萬不要為了結婚而結婚，別管他們好嗎？」又問她最近學到的飯圈用語？蔡依林便丟出「可愛擔當」、「顏值擔當」，更說最近被粉絲形容印象最深刻的用詞是「女騙子」、「被蛋糕延誤的歌手」。

若參加一檔打麻將的真人秀，問蔡依林最想找哪些藝人一起參加？她點名吳君如、周星馳、黃渤，笑說可以合拍《嚦咕嚦咕新年財》續集，若被男粉絲當作女朋友介紹給媽媽，蔡依林先是表示會覺得這男粉絲非常有膽量，之後可能順水推舟跟著騙對方媽媽，開玩笑說：「我是你兒子新交的女朋友，最近發新專輯請買一張」。

(中時電子報)