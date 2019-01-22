自曝「正在戀愛」 蔡依林預言下次大哭為這事

蔡依林玩快問快答。（圖／翻攝自秒拍）

友善列印
中時電子報
蔡依林說下次當眾大哭可能是因為羅志祥結婚。（圖／翻攝自秒拍）

天后蔡依林最近為宣傳選秀節目《青春有你》玩快問快答，被問到為追劇做過最瘋狂的事，她透露最近在追宋慧喬跟朴寶劍的《男朋友》，她會把自己想像成女主角，還害羞說：「所以我正在戀愛」，又問天后若下次「蔡依林哭了」上熱搜應是為了什麼事？她預言說應該是對什麼事很感動，例如「羅志祥結婚了」。

影片》蔡依林受訪

蔡依林最近上《樂魚VIDEO》玩快問快答，被問到可以接受宅10天還是10天不洗頭，她說自己的最高紀錄是3天可以不出門，但10天不洗頭太可怕，頭可能會癢到瘋掉。談到參加《青春有你》節目，蔡依林笑稱自己是「漂亮擔當」，會特別喜歡有陽光氣質的練習生，會讓她情不自禁帶著微笑觀賞表演。

對於被催婚的女星想說什麼？蔡依林此時霸氣全開，直言：「一定要找到自己最喜歡的，大眾說的什麼都是屁，千萬不要為了結婚而結婚，別管他們好嗎？」又問她最近學到的飯圈用語？蔡依林便丟出「可愛擔當」、「顏值擔當」，更說最近被粉絲形容印象最深刻的用詞是「女騙子」、「被蛋糕延誤的歌手」。

若參加一檔打麻將的真人秀，問蔡依林最想找哪些藝人一起參加？她點名吳君如、周星馳、黃渤，笑說可以合拍《嚦咕嚦咕新年財》續集，若被男粉絲當作女朋友介紹給媽媽，蔡依林先是表示會覺得這男粉絲非常有膽量，之後可能順水推舟跟著騙對方媽媽，開玩笑說：「我是你兒子新交的女朋友，最近發新專輯請買一張」。

(中時電子報)

幻想「和一群人嘿咻」 AV女優曝… 出手打鄭麗君一巴掌 資深藝人無…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。