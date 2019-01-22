農產品賣出去不是發大財？他15字開酸林濁水

2019年01月22日 15:51 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

前民進黨立委林濁水昨再酸高雄市長韓國瑜，並表示若要說賣一些農產品到中國大陸去高雄就發大財，「那他好像比較適合在50年前台灣還在農業經濟的時代」。對此，國民黨發言人洪孟楷直言，拚經濟當然從基層拚起！「林濁水心中的發大財難道是中樂透？」

看到林濁水質疑韓國瑜把農產品賣出去不是發大財，洪孟楷在臉書發文指出，拚經濟當然從基層拚起，才能帶動好的循環，「還是林濁水心中的發大財就是要中樂透，天降億萬橫財才算發大財？這就跟民進黨每天和台獨一樣，只是一吹再吹的牛皮！」

洪指出，高雄目前經濟低迷，百業待舉，要先從基層開始，讓農民漁民有更好的收入，自然會反應到消費，帶動服務業整體的經濟景氣，他說發大財就是每個人都先賺小財，累積起來整個社會才會越來越正向循環。

林濁水認為農民漁民把農業產品賣出去不算發財，洪直言，難怪民進黨執政後兩岸停止讓農業產品賣不出去他們也無感，因為在他們心裡根本不認為這是發財方式。所以現在該檢討的不該是韓國瑜幫忙發財的方式，而是為什麼過去20年高雄經濟會越來越不景氣。

洪說韓國瑜已先實現第一步「貨出去」，接下來就是人進來，越來越多人先賺到小財，就一定會有發中財的人出現，到時候累積起來全民都能發大財。至於新系大老酸言酸語，洪諷刺表示「還是先好好盯著現在蔡英文政府怎樣施政，比較實在！」

(中時電子報)