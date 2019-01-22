裕隆集團主辦第二屆車客松活動 舉行網路票選

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裕隆集團與嚴慶齡工業發展基金會、華創車電及納智捷共同策畫舉辦的第二屆台灣車客松活動，初賽共吸引84組隊伍參賽，共20組團隊脫穎而出進入決賽。即日起自2月15日止，車客松官網舉辦網路票選，邀請對汽車創新、移動科技充滿想像與熱情的民眾，一起來票選出心目中最狂、最skr的汽車狂想，還有機會獲得萬元大獎。

裕隆集團指出，第二屆台灣車客松挑戰主題為「未來城市的汽車狂想」，競賽分為汽車進化組與城市旅行組，廣納車聯網、車共享、新能源等未來汽車各種技術趨勢應用，邀請更多有志創新團隊共同參與，成為「做車的人」，今年也透過說明會、校園分享、企業實地參訪，以及線上一對一導師輔導等活動，進一步與學子跨界交流，提昇台灣汽車自主研發創新能量，一同進化未來汽車與智慧移動城市之願景。裕隆集團期望以開放平台精神，透過車客松活動，串聯跨界、跨域之知識力、技術力，提供新創團隊與產業銜接之實踐平台，為台灣汽車產業探索未來汽車無限種可能。

第二屆台灣車客松共計吸引超過250位參賽者，84組隊伍報名，報名隊伍遍布全台北中南大專院校，包括臺灣大學、交通大學、台北大學、台北科大、南台科大、雲科等，及各界新創團隊。團隊構想充滿創新，例如：避免後方來車造成意外的開門安全系統、駕駛疲勞偵測、協助駕駛找尋車位的管理系統、AI技術結合車輛數據以優化駕駛行為等，由硬體、軟體及商業模式，提供未來城市更佳的移動解決方案。20組入圍隊伍，將於3月24日決賽車客松日，角逐百萬總獎金。

(工商 )

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