比基尼登山客生前 明信片冥冥中「感應」曝光

山友在家整理抽屜時，「發生」感應，找到GIgi生前寄給他的明信片。（照片由山友提供）

友善列印
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「G」哥每一次登山都會傳賴跟山友分享，成功登頂的照片，尤其被山林樹枝穿刺、割傷雙腿，令山友看了相當心疼不捨。（照片由山友提供）

比基尼女登山客被發現在高山墜谷死亡，遺體目前尚未運回山下，生前12張寄給山友的明信片先曝光，山友說，他得知「G」哥吳姓女子失足墜谷的消息，21日深夜在家整理抽屜時，「發生」感應，找到GIgi生前寄給他的明信片，張張明信片是登上險峻高山、穿著比基尼所拍攝的美美照片。

謝姓山友說，自己熱愛登山，休假時常跟同事組隊挑戰台灣百岳，2年前與同事登奇萊南峰沿途巧遇結識「G哥」吳姓女子，當時聊天發現，「G哥」常獨自背重裝備登高山，包包重達20多公斤，裡頭裝單眼相機和腳架，身上穿著比基尼，外著登山外套，每爬上陡峭山壁甚至懸崖，與絕美秘境合拍。

謝姓山友表示，「G哥」每一次登山都會傳LINE跟山友分享，成功登頂的照片，尤其被山林樹枝穿刺、割傷雙腿怵目驚心的照片，也令山友看了相當不捨。

謝姓山友指出，去年收到「G哥」寄來的明信片，他雖收藏保存但一直忘了放哪兒，找了許久，突然「感應」隨手打開抽屜，12張生前的明信片，擺好好的在眼前，讓他驚呼：冥冥中，「G哥」彷彿告訴他，已經拍到美景，任務完成！

(中時 )

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